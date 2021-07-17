Hayat teşekkürü

Gürcistan’ın Batum şehrinden gelen Archil 13 aylıkken, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den gelen Melek 5 yaşındayken İzmir Kent Hastanesinde karaciğer nakli oldu. Archil ve Melek, yıllar sonra doktorlarını ziyaret edip ona teşekkür etti.

Biliyer atrezi denilen safra kanalları yokluğu nedeniyle İzmir Kent Hastanesinde 13 aylıkken karaciğer nakli olan Batumlu Archil Mamudlaze (13) ile 5 yaşındayken annesi Dilahe Bulut’tan karaciğer parçası nakledilen Bakülü Melek (13), yıllar sonra doktorlarını ziyaret edip hayata dönüş operasyonları için ona teşekkür etti. Archil ve Melek’in nakil sonrası sağlıkla büyüdüklerini belirten Prof. Dr. Murat Kılıç, “Archil ve Melek gibi nakil yaptığımız tüm çocuklarımızın gelişimlerinin yaşıtlarından farksız olması, bu güzel ziyaretleri bizim en büyük mutluluk kaynağımız” dedi.

13 aylıkken ikinci hayat

Gürcistan’ın Batum kentinde yaşayan diş hekimi çift Mayya (37) ile Georgy Mamudladze’in (39) ilk çocukları Archil, 13 yıl önce 8 Temmuz 2008’de dünyaya geldi. Ancak doğduktan sonra sararan ve sarılığı geçmeyen Archil’e “bilayer atrezi” tanısı koyuldu. Karaciğer nakli kararı üzerine çift soluğu Türkiye’de aldı, İzmir Kent Hastanesine başvurdu. Annenin hamile olması, babanın kan grubunun uymaması nedeniyle baba Georgy Mamudladze’nin o tarihte 46 yaşında olan teyzesi Gülnara Otiasvili verici oldu. Henüz 13 aylık olan Archil, 10 Ağustos 2009’da İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla ikinci hayatına başladı. Bebek ve teyzesi şifayla taburcu edildi.

Bakü’den İzmir’e

Muğla’nın Milas ilçesinin Selimiye beldesi Çukur köyünde yaşayan Hüseyin Bulut, inşaat işçisi olarak 2002 yılında Azerbaycan’a gitti. Hüseyin Bulut yaşamını burada Azeri Dilahe Bulut birleştirdi. Çiftin kızları Melek 5 Eylül 2008’de dünyaya geldi. Doğduğu ilk gün beyaz dışkı yapan Melek’in göbeğinden sürekli kan gelmesi üzerine Bakü’de devlet hastanesine yatırıldı. En önemli belirtisi beyaz dışkı olan biliyer atrezi tanısı koyulan Melek için zor günler başladı. 2 aylıkken tedavi için Türkiye’ye getirilen minik Melek, İzmir-Bakü hattında şifa aradı. Melek’in karaciğer nakli olması gerektiği söylenince çift Azerbaycan’da karaciğer naklinin yapılmaması, sigorta sisteminin olmaması, Türkiye’de ise 18 yaş altı çocukların sağlığının devlet güvencesinde olması nedeniyle Türkiye’ye dönüş kararı aldı. Sağlık durumu bozulan minik kız, bir kez daha İzmir’de Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesine yatırıldı, oradan da nakil için İzmir Kent Hastanesine sevk edildi. Melek’in donörü annesi Dilahe Bulut oldu. Yine Prof. Dr. Kılıç başkanlığındaki ekip tarafından nakil, 9 Kasım 2013’te gerçekleştirildi. Şifayla taburcu edilen Bulut, ailesi ile Milas’taki babaevine gitti.

"Archil sağlık turizmi elçisi oldu"

Birini daha bebekken nakil yaptıkları iki çocuk hastanın ziyaretlerinin ekibi çok duygulandırdığını belirten Prof. Dr. Kılıç şöyle konuştu:

“Archil nakil yaptığımız ilk bebek hastalarımızdandı. Gürcistan’a döndüklerinde anne ve babası ulusal televizyona çıkarak Türkiye’ye çok hasta gelmesini sağladı. Bir anlamda Archil, bizim sağlık turizm elçimiz oldu. Ziyaretimize annesi, babaannesi Gula ve kız kardeşi Elene ile geldi ve bizi çok mutlu etti. Azerbaycan’da dünyaya gelen Melek de karaciğer nakliyle hayat bulan çocuğumuz. Archil de Melek de nakil sonrası belirli periyotlarda kontrole gelip gitti. Şimdi bu periyodlar uzadı, muayeneden çok ziyarete dönüştü. Keyifle sohbet ettik. İki hastamız da sağlıkla büyüyor. Archil ve Melek gibi nakil yaptığımız tüm çocuklarımızın gelişimlerinin yaşıtlarından farksız olması, bu güzel ziyaretleri bizim en büyük mutluluk kaynağımız. Archil’den sonra hastanemizde Gürcistan’dan gelen 36 hastaya karaciğer nakli yaptık. Çocuk hastalarda ekibimizin tecrübesi oldukça fazla. İzmir Kent Hastanesinde 2009 yılından bu yana yapılan bin 200 karaciğer naklinin 340’ı pediatrik (çocuk ve bebek) hasta. Canlı vericiden karaciğer nakillerinde yüzde 93’ün üzerinde başarı oranına sahibiz. Bu hastalık grubunda tek kurtuluş şansı ve sonuçlarımız dünya standartlarının üzerinde.”