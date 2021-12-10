banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa ziyaretinde gerginlik
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Kripto para borsası Bitrota’nın sahibi tutuklandı
Okocha yeniden Kadıköy’de
Okocha yeniden Kadıköy’de
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!

Hayallerinin peşinden koştu, Konya’nın ilk ’lastikçi abla’sı oldu

Konya’da bir lastik firmasında muhasebeci olarak işe başlayan ve mesleğe olan ilgisiyle sektörde kendi iş yerini açmak için KOSGEB’in Kadın Girişimciler Kursu’na kayıt yaptırdıktan sonra girişimci sertifikası alan Filiz Kasapoğlu, 22 yıl sonra hayallerini gerçeğe dönüştürerek Konya’nın ilk ’lastikçi abla’sı oldu.

Haberde İnsan 10.12.2021, 11:19
Hayallerinin peşinden koştu, Konya’nın ilk ’lastikçi abla’sı oldu

Konya’da bir lastik firmasında muhasebeci olarak işe başlayan ve mesleğe olan ilgisiyle sektörde kendi iş yerini açmak için KOSGEB’in Kadın Girişimciler Kursu’na kayıt yaptırdıktan sonra girişimci sertifikası alan Filiz Kasapoğlu, 22 yıl sonra hayallerini gerçeğe dönüştürerek Konya’nın ilk ’lastikçi abla’sı oldu.

Konya’da 22 yıl önce İşletme Fakültesi’nde öğrenim gördüğü sırada staj yapmak için bir lastik firmasında işe başlayan Filiz Kasapoğlu (42), daha sonra firmanın muhasebe bölümünde çalışmaya başladı. Sonrasında lastik satış elemanı olarak mesleğinde sahaya çıkan Filiz Kasapoğlu, sektörde adım adım yükseldi. Bir lastik firmasının bayi müdürlüğü ve genel koordinatörlük görevini yürüttüğü sırada kendi iş yerini açmayı düşünmeye başladı. 5 yıl önce KOSGEB’in Kadın Girişimciler Kursu’na kayıt yaptırdıktan sonra girişimci sertifikası alan Filiz Kasapoğlu, KOSGEB’e destek başvurusunda da bulunduktan sonra kendi iş yerini açarak, Konya’da ilk kadın lastikçi oldu.

Sektöre ilk girdiğindeki aşamaları adım adım ilerlediğini anlatan Lastik Ustası Filiz Kasapoğlu, “1998 yılında muhasebeci olarak başladığım firmada zamanla lastiği merak ettiğim için satış elemanı, saha elamanı, satış müdürlüğü ve genel koordinatörlük yaptım. Daha sonra 2019 yılı Temmuz ayında kendi işimi açtım. İlk başlardan beri iş yerimi açmak istiyordum. Sonra KOSGEB’e başvuru yaptım. Aldığım belgemi de 2019 yılında KOSGEB’e giderek kullandım. Bu süreden beri de kendi işimi yapıyorum” dedi.

"Cesaretle açtık biz bu işi"

İlk başlarında korkularının ve tedirginliklerinin olduğunu aktaran Filiz Kasapoğlu, "Acaba nasıl olacak dediklerim de oldu. Ama o kadar güzel karşıladılar ki ben bu durumdan çok mutlu oldum. Ben şahsen o kadar güven vermişim ki firmalarıma, onlarla beraber çok güzel ilerledik. İlk zamanlarda cesaretle açtık biz bu işi. Konya’da ilkiz. Birikimlerimizi bu yönde kullanmak için başladık ama tedirginlikleriniz ve korkularınız kesinlikle oluyor. Bu süreçte bir pandemi sürecinden geçtik, acaba nasıl olur, yapabilir miyiz diye. O tür korkularımız da oldu. Ama biz bu süreci atlattık ve şu anda güzel bir şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.

"Lastik ve bir kadın diye şaşıranlarla karşılaşıyoruz"

İş yerine gelen müşterilerin ön yargılarını yıktığını belirten Kasapoğlu, "İş yerime gelenler beni orada oturan bir muhasebe elemanı olarak görüyorlar. Baba ve kız çalışanları olarak gören dahi var. Bir müşterim geldiği zaman ’firma yetkilisi’ diye çağırdıkları ve beni karşılarında gördükleri zaman, ‘Hadi ya burayı bir kadın mı işletiyor? Lastik ve bir kadın diye’ şaşıranlarla karşılaşıyoruz. Bu gelen müşterim yurt dışından gelmişti, oradan gelen bile şaşırdı. Evet sanayide bir sürü çalışanlar var elbette. Tabii ki alanımız lastik olduğu için şaşıranlar oluyor. Ama biz konuşup bilgiler verdikten sonra işi bildiğimi ön görüyorlar" ifadelerini kullandı.

"Benim arkamdaki en büyük güç ailem"

Girişimcilere seslenen ve kendi hedeflerini sıralayan Filiz Kasapoğlu, "Eğer sevdikleri iş ise tabii ki bunun için en önemli olanı aile desteği. Şimdi illaki bir destek almanız gerekiyor. Arkanızda bir gücün olması gerekiyor. Benim arkada güçlerim var, ailem en büyük destekçimdi. Sanayide olabilir mi, olmaz mı derken, sen bunu aç yıllardır istiyordun... Hadi bakalım bir görelim nasıl yapacaksın dediler. İyi ki demişler. Çevrem, firmalar beni çok desteklediler. Yaparsın korkma, zamanla olur dediler. Bu destek benim için çok önemliydi. Önce ilk olması gereken istedikleri iş ve daha sonra cesaret. İlerideki hedeflerim için şöyle bir şey söyleyeyim. Bayanların çalışmasını istiyorum. Kadınlarla beraber olup burada çalışmak istiyorum. Satış elemanı kadın olsun, muhasebeci hatta yetiştirme imkanım olursa cesareti olan biri olursa lastiği bile kadınların söküp taktığı bir iş yeri oluşturmak istiyorum" diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8