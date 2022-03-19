banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?
Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?
Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı
Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti

Hayalini gerçekleştirmek için 60 bin TL’lik, aracına 140 bin TL’lik ses sistemi döşetti

Antalya’da 23 yaşındaki Furkan Öztekin, 50 bin TL’lik aracına, hayali olan 140 bin TL’lik ses sistemi döşetti. Araçtan pahalı olan ses sistemi ise otomobil yürüyen diskoyu andırıyor.

Haberde İnsan 19.03.2022, 10:46
Hayalini gerçekleştirmek için 60 bin TL’lik, aracına 140 bin TL’lik ses sistemi döşetti

Antalya’da 23 yaşındaki Furkan Öztekin, 50 bin TL’lik aracına, hayali olan 140 bin TL’lik ses sistemi döşetti. Araçtan pahalı olan ses sistemi ise otomobil yürüyen diskoyu andırıyor.

Döşemealtı ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Furkan Öztekin, çocukluğundan bu yana modifiye araç ve ses sistemi üzerine hayal kurardı. Emlak işi ile uğraşan Öztekin, günlük işlerinde kullandığı araçlarına bu ses sistemlerini kuramadı. Bunun üzerine Öztekin, sadece ses sistemi kurabilmek için bir otomobil aldı. Gencin aracına müzik sistemleri kurucusu, Cüneyt Durkut tarafından 5 günde 140 bin TL değerinde 600 amper akü ile desteklenen bir ses sistemi yerleştirildi. Otomobilin, kapıların, içine, tavanına ve bagajına dev hoparlörler monte edildi. Bu sistemle aracın değeri, 60 bin TL’den 200 bin TL’ye yükseldi. Kapıları açıldığı zaman yürüyen diskoyu andıran otomobil, görenlerinde dikkatini çekiyor.

"Hayalimi gerçekleştirdim"

Çocukluğundan beri müziğe ve ses sistemlerine motife araçlara bir ilgisi olduğunu dile getiren Furkan Öztekin, “ Bu aracımı müzik tesisatı ile doldurmak için aldım. Bunun haricinde iki aracım daha var. Aracımı hafta sonu ve özel günlerde ve fuarlarda ses sistemini açıyorum. Hayalimi de gerçekleştirmiş oldum” dedi.

"Fiyatı yok"

Aracının ses sistemi olmadan piyasa değerinin 50-60 bin TL arasında olduğunu ifade eden Öztekin, “Ama içindeki ses sistemine çok masraf ettim. 140 bin TL değerinde aracın üzerinde ses sistemi var. Satmayı düşünmüyorum, bu benim hobi arabam. İçeride durmak değil, dışarıda bile ses sizi çok fazla etkileyebiliyor. Ama ben kimseyi rahatsız etmeden bize tahsis edilen fuar alanlarında, sakin e sessiz yerlerde dinliyoruz” diye konuştu.

"Çalınır diye tedirgin"

Bu şekilde ses sistemlerinin şehir içinde açılmasının rahatsız edici olabileceğinin altını çizen Öztekin, “ Kimseyi rahatsız etmeye, huzur bozmaya gerek yok. Bizde genelde uygun alanlarda açıyoruz, şehir içini tercih etmiyoruz” dedi.

Üzerindeki ses sisteminin aracından daha pahalı olduğunu vurgulayan Furkan Öztekin, “ Aracın başına bir şey gelmesin diye iş yerimin önüne kamera sistemi kurdurdum. Kameralarla izliyorum ama tedirgin olmuyor değilim. Korkuyorum ses sistemi araçtan pahalı sonuçta. Bazen geceleri kamera olsa bile gidip iş yerimin önüne bakıyorum. Günlük çalıştırıyorum. Arabanın her yerinde hoparlör olduğunu görenler bol bol fotoğraf çekiyor” diye konuştu.

"Ailesi ilk başta istemedi"

Ses sistemine ailesinin ilk başlarda tepki gösterdiğini ifade eden Öztekin, “ “Ne olacak bu, neden bu kadar masraf ettin’ dediler. Sonradan onların da hoşuna gitti. Evimizin olduğu ortam uygun, kimseyi rahatsız etmeden kendimi eğleniyoruz” dedi.

Öztekin, hayalini gerçekleştirdiği için aracını satmayı düşünmediğini gözünde bir fiyatının olmadığını belirtti.

"Trafik polisi korkusu"

Trafikte sistemi genelde açmadığını ama çevirme falan olursa diye tedirgin olduğunu anlatan Öztekin, “Ekiplerimiz durdurursa genelde uyarıyorlar. Sonuçta biz şehir içinde açmıyoruz ve kimseyi rahatsız etmiyoruz. Genelde de şehir içine inmemeye çalışıyoruz. Ama arada ceza yediğimiz anlarda oluyor” dedi.

"Hayalini gerçekleştirdik"

Ses sistemini tasarlayan Cüneyt Durkut, modifiye camiasının son dönemlerde çok ileri düzeylere geldiğini insanların bir yaşam tarzı olmaya başladığını belirtti.

Furkan’ın hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olduğu içi mutlu olduğunu ifade eden Durkut, ”Onun hevesi, heyecanı vardı. En sonunda sadece ses sistemi için bir araç aldı ve onun hayalini gerçekleştirdik. Aracın üzerinde şuan 130-140 bin civarında bir ses sistemi var” dedi.

Yorumlar (0)
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 30 43
10. Galatasaray 29 38
11. Kayserispor 30 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. İstanbulspor 27 47
4. Bandırmaspor 27 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 29 29
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19