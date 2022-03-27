Hayali için evini atölyeye çevirdi, maket uçak yapmaya başladı

En büyük hayali uçak fabrikasında çalışmak olan Ömer Güneş, evinin bir odasını atölyeye çevirdi. Birbirinden farklı maket uçaklar yapan Güneş, Selçuk Bayraktar’ın fabrikalarında görev almak istiyor.

Elazığ’da bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Ömer Güneş (29), uçak fabrikalarında çalışma hayalini gerçekleştirmek için farklı bir yol seçti. Covid-19’a yakalandığı ve kısıtlamaların olduğu sırada evde kendi çabalarıyla maket uçak yapmaya başladı. İlk seferinde başarılı olamayan Güneş, ardından denemeler yaparak maket uçak yaptı. Yapabildiğini gören Güneş, evinin bir odasını adeta atölyeye çevirdi. Birbirinden farklı onlarca maket uçak yapan Güneş, bunlardan birini de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere birçok kişiye hediye etti. Hayalinin peşinden giden ve ufakta olsun bir yol kat etmeye çalışan Güneş, Selçuk Bayraktar’ın fabrikalarında görev almak istiyor. Şu an en büyük uçağı 1,5 metre olan Güneş, yapacağı uçaklardan birini de uçurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

“Hayalim İHA ve SİHA’ların fabrikasında çalışmak en büyük”

Maket uçak yapma serüvenini anlatan Ömer Güneş, “En büyük hayalim uçak fabrikalarında çalışmak. Bu hayali mi bir türlü gerçekleştiremedim. Pandemi sürecinde Covid-19 geçirdiğim süre zarfında ve kısıtlamaların olduğu bir dönemde evde boş oturmaktansa farklı bir şeylerle uğraşmayı tercih ettim. Hayalim deki olan uçakların küçük maketlerini yapmaya başladım. İlk yaptığım maket uçak biraz şekilsizdi ondan sonra süreçte diğer yaptığım uçaklarım yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kısıtlama dönemi bittikten sonra daha büyük bir uçağın parçalarını marangoz atölyesinde kestirip evde birleştirip toplayıp bu hale getirdim. Hedefim daha büyük bir uçağı yapıp nasip olursa o uçağı çalıştırıp yürütmek. Bir nebzede olsa uçurma hevesimiz var uçurabilirsek ne mutlu bize. Selçuk Bayraktar’ın üretmiş İHA ve SİHA’ların fabrikasında çalışmak en büyük hayalimdir. Selçuk Bayraktar’a başarılar diliyorum. En büyük uçağım 1 buçuk metre tabi diğer uçaklarım küçüktü 50 santimlik ve 70 santimlik ebatlardaydı. Uçakları yaparken küçük oğlum Yusuf Ali bana yardımcı oluyor kendisi benim çırağım olur” dedi.

“Daha büyük bir uçak yapmayı hedefliyorum”

Yaptığı uçakları devlet büyüklerine hediye eden Güneş, “Uçakları hediye ettiğim kişilerin arasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’da vardı. Daha birçok kişiye verdik. Yaptığım uçaklardan birini de şu anki Akıncı SİHA uçağına benzetmiştim. Ama o şuanda elimizde değil onu oğlum kontrol noktasında bir polise hediye etti. Birçok uçak yaptım yaklaşık 30 tane vardır. Görenler çok güzel olduğunu söylüyorlar ve sürekli benden hediye istiyorlar. Şu anda yaptığımız uçağın en büyüğü bu ama ileri de daha büyüğünü yapmayı hedefliyorum” diye konuştu.