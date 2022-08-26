Hayali gerçek oldu, Muhammet protez bacaklarına kavuştu, yeşil sahalara koştu

Adana’da enfeksiyon nedeniyle bacakları kesilen ve futbol antrenmanlarına giderek yaşıtlarını tekerlekli sandalyeden izleyen 8 yaşındaki Muhammet’in protez bacak hayali gerçek oldu. Protezleri takılan küçük Muhammet, ilk adımını futbol sahasında attı. Arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan Muhammet, artık futbolu arkadaşlarıyla birlikte oynamanın mutluluğunu yaşadı.

Hasan (33) ve Narin (30) Erol çiftinin 5 çocuğundan biri olan Muhammet’e doğduğunda nadir görülen çift taraflı ’doğuştan kaval kemiği yokluğu’ (Tibial Hemimelia) tanısı konuldu. Erol çifti, evlatlarının tedavisi için Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne gitti ancak bir çözüm bulamadı. 8 ay önce ise minik Muhammet’in her 2 bacağında da enfeksiyon çıktı ve 2 bacak diz altından kesildi. Küçük çocuk tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

Yardım kampanyası başlatıldı

Aile yavrularının tekrar yürüyebilmesi için 125 bin tutan protez bacak masrafı için yardım kampanyası başlattı. Ayrıca Erol çifti, küçük Muhammet’in yaşıtlarından geri kalmaması için ellerinden gelen bütün gayreti göstermeye ihmal etmedi. Muhammet’in futbol sevgisini bilen anne Narin Erol, oğlunu aylar boyunca Güney Yıldızı Stadyumu’ndaki yaşıtlarının oynadığı Havuzlubahçe Spor Kulübü antrenmanlarına götürdü.

İHA’nın haberi ses getirdi

Tekerlekli sandalyeden futbol oynayan arkadaşlarını izleyen Muhammet’in futbol aşkı İhlas Haber Ajansı tarafından ‘İki bacağı kesilip tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Muhammet’in futbol aşkı’ başlığıyla haber oldu. Haberin ardından hayırsever Ogün Sever Okur, aileye destek olarak Muhammet’in protez bacak ücretini ödedi. Dün ise Muhammet’in protez bacağı takıldı.

İlk adımını futbol sahasında attı

8 yaşındaki Muhammet Erol, protez bacaklarına kavuştuktan sonra ilk adımını futbol sahasında attı. Arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan Muhammet, topa vurdu ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi. Ayrıca Muhammet, sahaya adım attıktan sonra antrenör Nevzat Karabulut’a koşarak sarıldı.

Anne Narin Erol, evladını ayakta görünce gözyaşlarını tutamadı.

“Polis olmak istiyorum”

Muhammet Erol, “Ayaklarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Şimdi arkadaşlarımla koşup oynayacağım. Kimseye artık ihtiyacım yok. Büyüdüğümde ise polis olmayı istiyorum. Hep futbol oynayacağım” dedi.

Anne Narin Erol ise evladı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu süreçte Muhammet ile çok mücadele ettik. Bu halı saha sayesinde evladım protez bacaklarına kavuştu. Muhammet çok şükür bacaklarına kavuştu. Sokağa çıkacağım, futbol oynayacağım, okula tek başıma gideceğim diyor. Çok mutlu oldu. Hayırsever Ogün beye çok teşekkür ediyorum. Benim evladım artık futbol oynayacak” ifadelerini kullandı.

“Şimdi çok daha rahatım”

Hayırsever Ogün Sever Okur ise Muhammet’i ilk gördüğü anda çok etkilendiğini söyleyerek, “En az Muhammet kadar şu anda kendimi özgür hissediyorum. Onu gördüğümde ben de kendimi yürüyemeyecek, eve kapanmış gibi hissettim. Şimdi çok daha rahatım. Artık o da yürüyebilecek, top da oynayabilecek” şeklinde konuştu.

Antrenör Nevzat Karabulut ise emeği geçenlere teşekkür ederek, Muhammet ile özel olarak ilgileneceğini belirtti.