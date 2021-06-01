Havuzlupark için Büyükşehir devrede

Bursa’nın en önemli değerlerinden olan, yıllarca yüzme sporuna önemli sporcular kazandıran, yaz aylarında Bursalıların en önemli buluşma noktalarından Çekirge’deki Havuzlupark’ın yeniden ihya edilmesi için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü mülkiyetindeki Havuzlupark için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle hayat bulacak.

Uluslararası müsabaka yapılabilecek şekilde 1935 yılında Bursa’ya kazandırılan, Bursalıların yaz aylarında serinlemek için en önemli durağı olan Bursa’nın simgelerinden Havuzlupark, uzun süre atıl durumda kaldıktan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Bursalıların burayı sadece 3 ay değil, yıl boyu kullanabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından üzeri balon sistemi ile kapatılan Havuzlupark, 2011 yılında da ek gelir getirmesi amacıyla Bursaspor’a devredilmişti. Bursaspor tarafından da verimli bir şekilde işletilemeyen, gerekli bakım ve onarımları yapılamayan Havuzlupark, yeniden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredilmişti. Son 4 yıldır da kaderine terk edilen tesislerin yeniden kente kazandırılması için devreye Bursa Büyükşehir Belediyesi girdi. Bursa’nın en önemli değerlerinden biri olan Havuzlupark’ın yeniden ihya edilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı’na sunuldu. Proje’nin Bakanlık desteğiyle bir an önce kente kazandırılması amaçlanıyor.

Sil baştan yenileniyor

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projede, Havuzlupark’ın bulunduğu yaklaşık 30 bin metrekare alan sil baştan yenilenecek. Mevcut yapının yerine daha modern tekniklerle, fonksiyonel olarak daha uygun, kullanıcı kapasitesi arttırılmış, ulusal müsabakaların da düzenlenebileceği standartlarda bir proje tasarlandı. Proje inşaat alanı 8 bin 500 metrekare olan yapı iki blok olarak kurgulandı. Tesisin girişi, mevcuttaki yapı gibi parselin güney tarafından olacak. Ana blok; idari birimler, danışma, bekleme-sergi ve fuaye alanı, spor faaliyetlerinin yürütüleceği idari birimler, seminer odası, otopark ile parka ve tesise hizmet edecek restoran ve servis birimlerinden oluşacak. Diğer blok olan spor bloğunun alt katında soyunma odaları, duşlar, hamam ve sıcak su havuzları ile açık havuzların teknik birimleri yer alacak. Havuz katında ise; FINA standartlara uygun tam olimpik açık bir yüzme havuzu ile yarı olimpik açık bir yüzme havuzu bulunacak. Yarı olimpik havuzun bir kısmının derinliği arttırılarak atlama havuzu olarak da kullanılabilecek. Mevcut atlama kulesinin yerine FINA standartlara uygun 10 metrelik bir atlama platformu planlandı. Açık havuzların kotunda hizmet verecek şekilde spor salonu, ofisler, çok amaçlı bir salon ve kafeterya tasarlandı.

Bursa’nın önemli bir değeri

Bursa’nın sporda da marka bir kent olması hedefiyle kente yeni tesisler kazandırmanın yanında amatör spor kulüplerine de her türlü desteği verdiklerini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Havuzlupark’ın sadece bir spor tesisi olmadığını, Bursalıların hatıralarında da önemli bir yer edindiğini söyledi. Bursa’nın önemli bir değeri olan bu tesislerin içler acısı halinin kente yakışmadığını ifade eden Başkan Aktaş, “Havuzlupark’ın yeniden Bursa’ya kazandırılması için neler yapılması gerektiği noktasında bende gidip, yerinde inceleme yapmıştım. Gerçekten kentin göbeğinde önemli bir tesis. Buranın yeniden ayağa kaldırılması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’müz bizden proje hazırlamamızı talep etti. Gerçekten modern ve ayrıcalıklı bir proje hazırladık. Bakanlık desteğiyle Havuzlupark’ı yeniden Bursa’mıza kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.