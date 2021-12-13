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Havuz kurbanı oğlunun doğum gününü mezarı başında kutladı

Adana’da su parkında 35 santimetrelik havuzda vakuma kapılarak hayatını kaybeden Deniz Poyraz Karslı’nın annesi, oğlunun doğum gününü mezarı başında kutladı.

Haberde İnsan 13.12.2021, 09:53
Havuz kurbanı oğlunun doğum gününü mezarı başında kutladı

Adana’da su parkında 35 santimetrelik havuzda vakuma kapılarak hayatını kaybeden Deniz Poyraz Karslı’nın annesi, oğlunun doğum gününü mezarı başında kutladı.

Olay, 11 Haziran’da öğle saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki bir su parkında meydana geldi. Dilan-Yusuf Karslı çiftinin tek çocuğu olan Deniz Poyraz Karslı (10), annesi ve kuzenleriyle su parkına gitti. Dilan Karslı, havuz kenarında bulunan şezlongda otururken çocuklar ise havuzda eğlenmeye başladı. Deniz Poyraz Karslı bir süre sonra 35 santimlik havuzdan çıkamadı. Deniz’in kuzenlerinden biri durumu anne Karslı’ya haber verdi. Havuza koşan Karslı, oğlunun suda hareketsiz yattığını görünce çığlık atarak yardım istedi. Deniz’e ilk müdahaleyi, o sırada havuzda yüzen bir hemşire yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Deniz, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Beynine oksijen gitmemesi nedeniyle hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Deniz, 12 Haziran sabahı yaşamını yitirdi. Deniz’in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Acı haberi alınca yıkılan Dilan Karslı, polis merkezine giderek işletme sahiplerinin ihmali gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Aile fertleri olaydan sonra oğullarının sırt kısmında oluşan morartının, havuzda bulunan mazgaldan kaynaklı olduğunu ve çocuklarının boğulduğunu gördüklerinde vakumun Deniz’i çektiğini ve bu yüzden öldüğünü iddia etti. İşletme sahibi S.Ç. ise olayın yaşandığı saatlerde havuzun devridaim sisteminin çalıştığını, Deniz’in vakuma kapılmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet Savcılığı Heyeti, olayın yaşandığı havuza giderek inceleme yaptı. İncelemede Karslı’yı çeken vakumun üzerine poşetle deney yapıldığı, poşetin vakumun çekim kuvvetiyle yırtıldığını ayrıca, Karslı’nın sırtında oluşan morluklarla mazgal ölçülerinin tuttuğu, havuz personellerinin havuz dibinde sırt üstü yatan Karslı’yı çekmekte zorlandıklarını ifade ettiğini tutanakla kayıt altına aldı.

İnceleme süreci devam ederken, görevlendirilen bilirkişi de havuzda inceleme yaptı. Bilirkişi raporuna göre, dip emiş mazgalında girdap veya görsel vakum oluşmadığı, ızgaranın üzerinin yüzde 60 oranında kapatıldıktan sonra çekim gücünün hissedilmeye başlandığı ve bu nedenle Deniz Poyraz Karslı’nın herhangi bir nedenle havuza düştüğü vakum sisteminin 40-45 kilo ağırlığındaki Deniz’i çekemeyeceği belirtilerek işletme kusurlu bulunmadı. Aile ise bu bilirkişi raporuna itiraz etti.

Bir ihmal yüzünden hayattan kopan Karslı’nın bugün ise doğum günü. Acılı anne Dila Karslı oğlunun doğum gününü kutlamak için mezarı başına gitti. Dua eden anne oğlunun mezarını sulayıp yeni çiçekler dikti. Anne Karslı oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını temizleyip onu öperek doğum gününü kutladı. Soğuk mezar taşına sarılıp “İyi ki doğdun oğlum” diyen anne Karslı, oğlunun 11 yaşına girdiğini ilk kez oğlu olmadan bir doğum günü yaptıklarını söyleyerek, “Bu durum çok acı. Kelimelerle bunu tarif edemiyorum. Oğlumu çok özlüyorum. Ama onun ölümünde ihmali olanlara hala bir ceza verilmedi. Düzenlenen bilirkişi raporuna itiraz ettik ancak hala bir ses yok. Oğluma sebep olanların bir an önce ceza almasını istiyorum” dedi.

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