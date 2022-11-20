Havaların soğumasıyla yün ve termal içliklere rağbet arttı

Konya’da havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, soğuklardan korunmak için içliklere yöneldi. Son yıllarda gençlerin de termal ürünleri kullanmaya başladığını söyleyen içlik satıcıları, sağlık açısından pamuk ve yün ürünleri tavsiye ediyor.

Konya’da hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından vatandaşlar soğuktan korunmanın yollarını arıyor. Kimileri üşümemek için kat kat giyinirken, kimileri de çözümü yün, termal ve örgü içliklerde buluyor. Kış mevsiminin vazgeçilmezlerinden birisi olarak görülen içlikler, giyenlerin içini ısıtıyor.

"Doğal ve ter emme özelliği olduğundan dolayı tercih ediliyor"

Konya’da 20 yıldır tarihi Bedesten Çarşısı’nda içlik satışı yapan Veli Bora, soğukların artmasıyla içlik satışlarında artış olduğunu ifade etti. Bora, "Havaların soğumasıyla birlikte yün içliklere talepler arttı. Havaların daha da soğumasıyla birlikte termal içliklerimize taleplerin artmasını bekliyoruz. Müşterilerimizin talepleri şuan yün içliklere oluyor, doğal ve ter emme özelliği olduğundan dolayı tercih ediliyor. Bunların yanında ince olan ve kalın olanları var. İkisi de tercih ediliyor ama gençler genellikle termal içlikleri seçiyorlar, askerlerimiz de aynı şekilde termal ürünlere yöneliyorlar. Bunların yanında orlon olan içlikler ve tayt şeklindeki içlikler var. Tavşan yünü olan içliklerimiz var terleme noktasında doğal olan bir üründür" dedi.

"Bronşit, zatürre ve aslım hastası olanlar kullanıyor"

Kış aylarında kullanılan içliklerin birçok hastalığa faydası olduğunu aktaran Veli Bora, "Yünün avantajı; yün, vücuttaki teri emiyor ve dışarı veriyor. Genellikle bronşit, zatürre ve aslım hastası olanlar kullanıyor ve onlar genellikle bu ürünleri tercih ediyor. Termalin avantajı ise vücut ısısını dışarıya bırakmıyor. Normal çamaşır üzerinden kullanılır" şeklinde konuştu.

Son olarak fiyatları sıralayan Bora, "Termallerin fiyatları 100 lira civarında başlıyor, 200 ve 250 lira bandında değişiyor. Yünlerin fiyatlarına baktığımız zaman yün oranına göre değişiyor. Yüzde 50 civarında yün olanlar 150 lira civarında, yüzde 75 civarında olanlar ise 200 lira civarında. Tavşan yünü ürünlerimiz ise 550 lira civarında fiyatları değişiyor" diye konuştu.

"Eskiden giyilen bu ürünleri şimdi kesinlikle sağlık için giymemiz lazım"

Soğuğa karşı yün ve termal içlik alan İhsan Yıldız, "Naylonları giydikçe biz de eskiyoruz. Yün giyeceğiz ki sağlıklı olalım. Zaten yaşantımız şimdiki zamanlarda hep apartmanlarda. Yaşlılarımız giyerdi eskiden korseleri, yün ürünleri gülerdik ama şimdi herkesin giymesi gerekiyor. Kerpiç yapılardan beton yapılara geçtiğimiz için herkes üşüyor. Şimdi eskiden giyilen bu ürünleri kesinlikle sağlık için giymemiz lazım ki, sağlığımıza kavuşalım. Çocuklarımıza da alıyoruz. Yün atlet ve termal taytlardan alıyoruz. Kendimize bakmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.