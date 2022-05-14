Havalandırma boşluğundan kurtarılmasını sağladığı yavru kediyi sahiplendi

Kocaeli’de apartmanın havalandırma boşluğuna giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedinin kurtarılması için ekipleri çağıran apartman sakini Emine İyci, yavruyu sahiplenip ismini de ’Masum’ koydu.

Olay, gece 02.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Mahallesi Manolya Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda yaşayan Emine İyci, yavru kedi sesi duydu. İyci, sesin nereden geldiğine emin olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri sesin apartmanın havalandırma boşluğundan geldiğini tespit etti. Bunun üzerine duvarı kıran ekipler uzun uğraşlar neticesinde yavru kediye ulaşıp bulunduğu yerden çıkardı. Minik kedinin kurtarılma anı yürekleri ısıttı. Bunun üzerine Emine İyci, kediyi sahiplenmeye karar verdi. İtfaiye ekipleri kediyi kendisine teslim etti. İsmi ’Masum’ konulan minik kedi, kurtarıldıktan sonra yeni yuvasına kavuşmuş oldu.

"Kediyi sahiplenmeye karar verdik"

Emine İyci, “Dün gece 4-12 vardiyasında çalışıyordum. İşten geldiğimde lavaboda kedi sesi duydum. Sonra sabah 4’e, 5’e kadar dinledim. Sesin nereden geldiğini tam anlayamadım. Sabah olduğunda da alt kat komşuma, ‘Sizde yavru kedi mi var’ dedim. Alt komşumuz da ‘Bizde kedi var ama lavabo tarafında bakmıyorum’ dedi. Bugün itfaiye çağırıp yavru kediye baktırmasını söyledim. O da bazı sorunlardan dolayı unutmuş, gece bakmak aklına gelmiş. Sonrasında da ben 4-12 vardiyasından dönüp gece 1’de eve geldim. Beraber itfaiye çağırdık. Şu an bulunduğumuz daire ablamın dairesi. Alt kat komşum da ablamın kiracısı. İtfaiye ve polis yardımıyla ablamın dairesinde havalandırma boşluğunu kırarak yavru kediyi buradan kurtardık. İtfaiyeciler bize kediyi teslim ettikten sonra biz de sahiplenmeye karar verdik. Hayvan sevgisine sahibiz. İsmini de ’Masum’ koyduk. Duvarın kırılmasına izin verdiği için ablama çok teşekkür ederim. Alt kattaki kiracımıza çok teşekkür ederim. İtfaiyecilerimize ve polislerimize de çok teşekkür ederim. Saat şu an 02.30 ve bizi kırmayıp, bu saatte hepsi çok uğraştılar, Allah hepsinden bin kere razı olsun” dedi.