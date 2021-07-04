Hava sıcaklığı meyan şerbetine ilgiyi arttırdı

Gaziantep’te, 42 dereceyi bulan hava sıcaklıkları meyan şerbetine ilgiyi arttırdı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan vatandaşların yazın vazgeçilmez lezzetlerinden olan meyan şerbeti, serinlemek isteyenlerin ilk durağı oluyor.

Doğal şifa kaynağı olarak da bilinen şerbet, meyan bitkisi kaynatılıp, damlama usulü ile demlendikten sonra buz içinde satışa sunuluyor.

Kışın salep, yasın meyan kökü şerbeti satan Hasan Kanalcı, havanın durumuna göre satışlarında artışlar yaşandığını söyledi.

Kanalcı, meyan kökü şerbetinin birçok hastalığa karşıda faydalı olduğunu belirterek, “Güneydoğumuzun bu bir ilacıdır. Mide, böbrek, idrar yollarını temizlemeye birebirdir. Amerika, Avrupa, Çin meyan bitkisini kanser ilaçlarında, karaciğer hastalıklarında kullanıyor” dedi.

“Damlama usulle elde ediliyor”

Meyan şerbetinin nasıl yapıldığını da anlatan Kanalcı, “Köyden bize toplanarak gelir, dibeklerde dövülür, inceltiriz içine de bir parça ilacını atarız sonrasında 2 saatlik dinlendirmenin ardından, damlama usulü ile oluşur son olarak suyunu ilave eder satışımıza başlarız” ifadelerini kullandı.

“Hava sıcaklığına göre satış değişiyor”

Satışın hava sıcaklığına bağlı olduğunu vurgulayan Hasan Kanalcı “Havanın sıcaklığına göre değişiyor, 50 bardak da satılıyor, 100 bardak da, tamamen havaya bağlı. Bu bir ilaç, hazım esnasında maden suyundan daha kuvvetli, ne kadar acı yerseniz yiyin, yarım bardak dahi içseniz o acıyı alır” diye konuştu.