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Hause of İstanbul: Hayvanların özel eğitim merkezi

Hause of İstanbul işletmecisi Şenol Tunç, köpekler ve sahiplerinin sosyal yaşama daha rahat ayak uydurabilmesi ve uyumu hızla yakalayabilmesini hedeflediklerini belirterek merkezlerinde kendilerine ulaşan köpek sahiplerine bu konuda yardım ettiklerini söyledi.

Haberde İnsan 09.02.2022, 11:19
Hause of İstanbul: Hayvanların özel eğitim merkezi

Hause of İstanbul işletmecisi Şenol Tunç, köpekler ve sahiplerinin sosyal yaşama daha rahat ayak uydurabilmesi ve uyumu hızla yakalayabilmesini hedeflediklerini belirterek merkezlerinde kendilerine ulaşan köpek sahiplerine bu konuda yardım ettiklerini söyledi.

Hause of İstanbul işletmecisi Şenol Tunç, sahiplenen köpeklerin yeni yaşamlarına başlarken, sahiplerinin istemediği davranışlar sergileyerek, sürü anlayışına ve sürü liderine aykırı durumların ortaya çıkmasının genel olarak yaşanan bir problem olduğunu kaydetti. Söz konusu eğitimlerin, köpekler ve sahiplerinin sosyal yaşama daha rahat ayak uydurabilmesi ve uyumu hızla yakalayabilmesini hedeflediğini aktaran Tunç, Hause of İstanbul köpek eğitim merkezi olarak kendilerine ulaşan köpek sahiplerine bu konuda yardım ettiklerini dile getirdi.

"Profesyonel eğitim alarak köpeğinizle huzurlu olun"

Köpek eğitiminin eğitimli uzman ekiplerle çalışılarak yapılması gereken bir süreç olduğunu aktaran Tunç, ‘’Hause of İstanbul köpek eğitim merkezi köpek eğitimi programlarının içerisinde temel eğitimin dışında ileri seviye eğitimler kategorimizde yer alan bodyguard eğitimi, bomba bulma, uyuşturucu bulma gibi eğitimler de veriyor. Köpeğinizin özellikle eve alışması ve istenmeyen davranışların aşılması konusunda eğitim almasıyla başlayan süreç, köpeklerin 6 haftalıktan itibaren eğitime alınmasıyla başlanıyor. Hause of İstanbul köpek eğitim merkezi temel itaat eğitimini kapsayan çalışmalarında, köpek sahibine de temel seviyede eğitimler vererek köpeğinizin beden dilini anlayarak onu nasıl yönlendirerek eğitebileceğinizin eğitimini de veriyor. Temel itaat eğitiminin geniş bir kapsamı olduğunu söylemekte yarar var. Ev içerisinde köpeğinizle huzurlu yaşamanız için belli kurallar ve sınırlar çizilmelidir. Bu nedenle özellikle ev alanında köpeğinizin girmesini istemediğiniz bölgelerin tanıtılması ve bu bölgelerle ilgili eğitim çalışmaları eğitim merkezi tarafından gerçekleştiriliyor’’ dedi.

Merkezde temel ve ileri itaat eğitimleri veriliyor

Yine temel itaat eğitiminin bir parçası olarak ve tüm eğitimlerin temelini oluşturan istenmeyen davranışların gerçekleştirilmesi ve bu davranışların artması konusunda Hause of İstanbul köpek eğitim merkezinin profesyonel çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Tunç, ‘’Hause of İstanbul köpek eğitim merkezi beklenmeyen ani havlamalar, beslenme sırasında köpeğin yemek masasına müdahalesi gibi örneklendireceğimiz davranışların eğitimlerimizle aşılmasını amaçlıyor. İnsanla çok benzeyen köpekler, sürü liderlerine saygı duymak zorundadır. Köpeklerin sürü algısına sahip olduklarını vurgulayan eğitim merkezi, her sürünün bir lider olduğunun altını çiziyor. Hause of İstanbul köpek eğitim merkezi temel itaat eğitiminde köpeklere lidere saygı duymayı öğretiyor. Bu süreçte köpek sahipleri de eğitim görüyor. İleri seviye eğitimlerimiz de bodyguard köpekleri yetiştiren eğitim merkezinin programları, köpek sahibinin isteği üzerine başlayan bu seviye eğitim temel itaat eğitiminden daha detaylı bir süreç barındırıyor. Örneğin temel itaat eğitiminin aksine bodyguard köpek eğitiminde köpeklere ödül maması veren kişi sayısı azaltılıyor. Koruma görevi üstlenen köpekler sahibine tam itaat ve bağlılıkla hareket ediyor. Seslere karşı ve kokulara karşı hassas ve tepkili köpekler yetiştirilen bodyguard eğitiminde profesyonel ekibimiz köpekle beraber sahibini de eğitime alıyor. Hause of İstanbul köpek eğitim merkezinin ileri seviye eğitimlerimiz de K9 eğitimi de mevcut. Köpeğin karakteri bu eğitime uygunsa, eğitimlere başlanıyor. K9 eğitimi biraz daha ciddi ve detaylı çalışılması gereken ve köpeğin dengeli bir yapıya bürünmesini sağlayan eğitimler arasında yer alıyor. Temel itaat eğitiminin detaylandırılması gibi görünen bu eğitim, ileri itaat eğitimini de kapsıyor. Türkiye’de şov köpeklerini yetiştiren nadir merkezlerden biri olan Hause of İstanbul köpek eğitim merkezi, görevlendirilen köpeklerin set içerisinde kimseye zarar vermemesi, istenen komutlara uyması ve insanların köpeklerimiz etrafındayken huzurla iş yapabilmesini sağlıyor. Bu eğitimde köpeklerimizi sakin yapıda eğitiyoruz. Bununla beraber uluslararası yarışmalarda şampiyonluk kazanan köpekler Hause Of İstanbul Köpek Eğitim merkezinin eğitiminden geçmiş köpeklerden çıkıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgiye internet sitemizden ulaşabilirsiniz’’ diye konuştu.

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