Hattat Hamid Aytaç vefatının 40. sene-i devriyesinde anıldı

Hattat Hamid Aytaç vefatının 40. sene-i devriyesinde Karacaahmet Mezarlığındaki kabri başında anıldı. Mezarlıktaki anma programının ardından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi’nde düzenlenen programda Aytaç’ın talebeleri, hocalarını çeşitli yönleriyle anlattı.

Osmanlı hat sanatının son temsilcisi hattat Hamid Aytaç, vefatının 40. sene-i devriyesinde Üsküdar’da Karacaahmet Mezarlığındaki kabri başında talebeleri ve sevenleri tarafından Kur’an-ı Kerim ve dualar eşliğinde anıldı. Ardından Üsküdar Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı işbirliğince Hattat Hamid Aytaç, vefatının 40. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde hatıralarla anıldı. Geleneksel Sanatlar Kulübünün organizasyonunda düzenlenen programda, merhum üstadın öğrencileri, Hasan Çelebi, Hüsrev Subaşı, Hüseyin Öksüz, Savaş Çevik, Muhsin Demirel, Fuat Başar, Talip Mert, İsmail Yazıcı hocalarını çeşitli yönleriyle anlattı.

Hattat Hamit Aytaç kimdir

1891 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen ve asıl adı Şeyh Musa Azmi olan hattat Hamit Aytaç’ın "azmi" imzalı yazıları bulunuyor. Hattat Hamit Aytaç, Hamid mahlası ile tanınıyor. Yurt dışında ’Hamid Al Amidi’ olarak da tanınan Aytaç’ın, başta Mısır ve Irak olmak üzere dünyanın birçok yerinde yazıları bulunuyor. Aytaç’ın İstanbul’da da yapılan birçok yeni camide yazıları bulunuyor. Ünlü hattatlardan Hasan Çelebi ve Fuat Ba?ar’ı yetiştiren ve 1982’de vefat eden Aytaç, vasiyeti üzere Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.