Hatıralara yolculuk yaptıran klasik model araba ve telefon koleksiyonu

Amasya’da yaşayan Aydın Bozkurt’un klasik model araba, çeşitli telefonlar ve antika radyoların başını çektiği ilginç koleksiyon görenleri şaşırtıyor. 30 yılda oluşturulan koleksiyondaki eşyalarla karşılaşanlar fotoğrafını çekiyor.

Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde genel sekreter olarak görev yapan Aydın Bozkurt, odasını klasik maket otomobiller, Türkiye’de ilk kez satışa sunulan çeşitli markalardaki cep ve araç telefonları ile antika değerindeki eşyalarla donattı. Koleksiyonda Bozkurt’un aile büyüklerine ait eşyalarında bulunduğu 150’den fazla parça yer aldı.

Gençliğinde başlayan araç ve eşya biriktirme tutkusunun zamanla hobiye dönüştüğünü belirten 50 yaşındaki Bozkurt, “Maket arabaların hepsi klasik otomobillerin benzeri. 1985 model aracımın da aynısının maketi var. Koleksiyonumu görenler hatıralarına yolculuk yapıyor. Bol bol fotoğraf çekiyor” dedi.

Koleksiyondaki telefonların iletişim sektöründeki gelişimi göstermek amacıyla emanet alınarak okullarda gösterilmesinden memnuniyet duyduğunu anlatan evli ve iki çocuk babası Bozkurt, “Koleksiyonumdaki hiçbir eşyayı satmayı düşünmüyorum. Önemli olan bunların gelecek kuşaklara aktarılması” diye konuştu.