Hataylı depremzede vatandaş: "O geceyi hatırlamak bile istemiyorum"

Tekirdağ Çorlu’ya gelen depremzede aile, yaşadıkları felaket dolu anları anlattı.

Deprem mağduru binlerce vatandaş, yurdun dört bir yanında çevre il ve ilçelere yerleşmeye devam ediyor. Bu çerçevede Çorlu’ya da 3 bin civarında depremzede vatandaş geldiği biliniyor. Hatay’dan tıra yükledikleri eşyalarıyla Alipaşa Mahallesi’ne gelen depremzede aile, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Depremden eşi ve çocuklarıyla sağ kurtulduklarını ifade eden Hataylı depremzede 6 çocuk annesi Gülnur Serap Şahin, eşyalarını toplayıp apar topar Çorlu’ya geldiklerini ve kalabilecekleri bir eve yerleşmek için yetkili makamlara başvuracaklarını söyledi.

"O geceyi hatırlayınca kötü oluyorum"

Yaşadıkları korku ve panik anlarını anlatan Şahin, "O anları hatırlamak bile istemiyorum. Deprem anında bir oğlum kaçarken düşüp yaralandı. Çok kötüydü, o geceden beri eve giremedik. Sürekli çadırlarda yatıp kalktık. Yani o geceyi hatırlayınca çok kötü oluyorum. Yuvamızı terk ettik, çıktık yola Çorlu’ya geldik, iş imkanları açısından burayı tercih ettik. Burada yeni bir hayata adım atmaya çalışacağız. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin. Hepimizin başı sağ olsun. Devletimiz, milletimiz var olsun" diye konuştu.

Depremzede aile, kalabilecekleri ev bulana kadar tır dorsesinde konaklayacaklarını ifade etti.