Hataylı çocuklara tarihi külliyede moral etkinliği

Hatay’ın Payas ilçesinde depremzede çocuklar için moral etkinliği gerçekleştirildi.

Deprem felaketinin vurduğu Hatay’da gönüllü organizasyon ekipleri depremzede çocukları unutmuyor. Aralarında çeşitli meslek sahiplerinin yer aldığı palyaço grubu, Payas ilçesinde deprem felaketinde yıkılmayarak ayakta kalan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’nde çadır kentte kalan çocuklar için etkinlik düzenledi. Mimar Sinan tarafından yapılan tarihi külliyeye gelen palyaço ve çeşitli çizgi roman karakterine bürünen organizasyon firması gönüllüleri, depremzede çocuklar ile oyunlar oynayarak, onlara hediyeler verdi.

İskenderun ilçesinde bulunan organizasyon firmasının sahibi Öykü Bircan, "İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılıyorduk ama gördük ki aslında bu da bir ihtiyaç. Çocuklarda bir korku, kaygı oluştu. Biraz olsun onları mutlu edip eğlendirerek, onların yaşadığı bu acıyı unutturarak keyif alıyoruz. Mutluyuz. Bize de iyi geliyor, büyüklere de iyi geliyor. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız ve hep birlikte bu koca yıkıntıyı kaldıracağız, mutlu bir ülke olarak yaşamaya devam edeceğiz” dedi.