Hatay’ın yarım asırlık diplomalı terzisi

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da yaşayan terzi ustası Rıza Yanmaz (65), İstanbul’da aldığı terzilik diplomasının ardından memleketinde mesleğini 42 yıldır sürdürüyor.

Mesleğe çocukken başlayan, ustası İsmet Uğur Okay tavsiyesiyle İstanbul’a giden ve orada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan kursta terzi diploması alan Yanmaz, eğitimden 1 yıl sonra memleketi Antakya’ya dönerek terzi dükkan açtı.

"İstanbul Terzilik Tekamül Enstitüsü" terzilik diplomasını astığı iş yerinde 42 yıldır mesleğini sürdüren Yanmaz, “Ustalar, eskiden veya şimdi terzilik mesleğini öğretir fakat kesme işlemini öğretemezdi. Çünkü kesim tamamen matematiksel bir şey. Onun için ben de İstanbul’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan tekamül terzilik kursuna gittim. Burada 3-4 ay biçki dersi gördük ve orada kağıtlar, bezler üzerinde elimizi geliştirdik. Kursun sonunda da bize diploma verdiler” dedi.

Diplomayı aldıktan sonra dükkan açtığını ve müşterilerden yoğun ilgi gördüğünü anlatan Yanmaz, bu diplomanın sayılı terzi ustalarında olduğunu söyledi. Yanmaz, “Bu diploma bana, müşterinin yanında olumlu bir hava kattı ve güven sağladı. Bunu gören müşteri bu işin eğitimini aldığımı öğrendiği için daha fazla güveniyor. Mesleği kavrama yönünden bana çok büyük katkısı oldu” diye konuştu.