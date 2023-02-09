Hatay’dan umut dolu haber: 4 yaşındaki çocuk ve annesi 86 saat sonra kurtarıldı

Hatay’da arama kurtarma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, hassas akustik dinleme cihazıyla yıkılan bir binanın enkazından ses geldiğini tespit etti. 8 saatlik çalışmanın ardından 4 yaşındaki çocuk ve annesi, depremin 86’ıncı saatinde enkaz altından sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’da görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yıkıntılar arasında yaşam mücadelesi veren kişilere ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. Yıkılan bir binada su kaçağı tespitinde kullanılan hassas akustik dinleme cihazıyla inceleme yapan itfaiye erleri, enkaz altından ses geldiğini tespit etti. Hummalı çalışmalara başlayan ekipler, 8 saat ter döktü. 8 saatin ardından mutlu haber geldi. Enkaz altında yaşam mücadelesi veren 4 yaşındaki Sena ve 23 yaşındaki annesi, bulundukları yerden 86 saat sonra kurtarıldı. Depremzede anne ve çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.