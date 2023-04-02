Hatay’daki Konya Konteyner Kentin ilk etabına depremzedeler yerleşmeye başladı
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KONYA’DAKİ ODALAR VE İLÇE BELEDİYELERİYLE BİRLİKTE HATAY’DA İKİ FARKLI BÖLGEYE KAZANDIRACAĞI KONTEYNER KENTLERİN BİRİNCİ ETABINA DEPREMZEDELER YERLEŞMEYE BAŞLADI. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY, “442 KONTEYNERDEN OLUŞAN BİRİNCİ ETAPTA SOSYAL AMAÇLAR İÇİN SAĞLIK KABİNİ, GÜVENLİK BİNASI, ÇOCUK OYUN ALANLARI, MESCİDİ VE YAPACAĞIMIZ CAMİSİYLE BİRLİKTE KONYA’YA YAKIŞIR BİR ALAN OLDU. TÜM KONYALILARDAN ALLAH RAZI OLSUN. ONLARIN EMEKLERİYLE HATAYLI KARDEŞLERİMİZİN YARALARINI SARIYORUZ” DEDİ.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya’daki odalar ve ilçe belediyeleriyle birlikte Hatay’da iki farklı bölgeye kazandıracağı konteyner kentlerin birinci etabına depremzedeler yerleşmeye başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “442 konteynerden oluşan birinci etapta sosyal amaçlar için sağlık kabini, güvenlik binası, çocuk oyun alanları, mescidi ve yapacağımız camisiyle birlikte Konya’ya yakışır bir alan oldu. Tüm Konyalılardan Allah razı olsun. Onların emekleriyle Hataylı kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz” dedi. İçerisinde ev için lazım olan temel eşyaların bulunduğu konteynerlerine yerleşen depremzedeler ise Konya halkına ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya’daki odalar ve ilçe belediyeleriyle birlikte Hatay’a kazandırdığı Konya Konteyner Kentin birinci etabına depremzedeler yerleşmeye başladı. Konteyner kentte incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat’ta tüm ülkeyi yasa boğan yıkıcı depremlerin ilk gününden itibaren Konya olarak depremzedelerin yaralarını sarmak için Hatay’da tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, toplam bin konteynerden oluşacak konteyner kentlerin birinci etabında çalışmaların tamamlandığını ifade etti. Başkan Altay, “Konya olarak Hatay’daki çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Şu anda konteyner kentimizin birinci etabındayız. Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram, Karatay, Selçuklu belediyelerimiz, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası olarak yapmış olduğumuz konteyner kentimizin ilk etabında 442 konteyner bulunuyor. Şu an itibariyle altyapı çalışmaları tamamlandı. Birinci etabın ilk etabına vatandaşlarımız yerleşti. İnşallah burada da 442 ailemizi barındırmış olacağız. Konteyner kentimizde ayrıca sosyal amaçlar için; sağlık kabini, güvenlik binası, çocuk oyun alanları, mescit ve yapacağımız camisiyle birlikte Konya’ya yakışır bir alan oldu. Hatay’ın yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm Konyalılardan Allah razı olsun. Onların emekleriyle burada Hataylı kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz” ifadelerini kullandı.
İçerisinde ev için lazım olan temel eşyaların bulunduğu konteynerlere yerleşen depremzedeler ise kendilerine kucak açan Konya halkına ve konteynerlere yerleşmelerini sağlayan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.