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Hatay’daki enkaz yığınları dronla havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli, Türkiye’nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedilen depremde en çok hasarı alan şehirlerden biri olan Hatay’da, yaşanan yıkım dronla havadan görüntülendi
Haberde İnsan 08.02.2023, 13:55
Kahramanmaraş merkezli, Türkiye’nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedilen depremde en çok hasarı alan şehirlerden biri olan Hatay’da, yaşanan yıkım dronla havadan görüntülendi
Hatay’da ağır bilanço havadan helikopterle görüntülendi. Görüntülerde depremin etkisiyle çok sayıda binanın yıkıldığı, hasar aldığı ve kullanılmaz hale geldiği görüldü. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.