Hatay’daki çadır kentte depremzedelere kuaför hizmeti

Hatay’ın Defne ilçesindeki Orhanlı çadır kentine gelen gönüllü berberler, depremzedelere hizmet vermeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu yerlerden biri de Hatay oldu. Depremin ardından Türkiye’nin dört bir yanından pek çok vatandaş, depremzedelere yardım etmek için bölgeye akın etti. O yardımseverlerin arasında depremzedelerin saç-sakal kesimi gibi ihtiyaçlarını karşılamak için gelen berberler de var. Farklı şehirlerden Hatay’a gelen berberler, Defne ilçesindeki Orhanlı çadır kentindeki uğrayarak buradaki vatandaşları tıraş etti. Depremzedelerin berberlere ilgisinin yoğun olduğu görülürken, Çankırı’dan geldiğini belirten bir berber, vatandaşların bu ihtiyacının karşılanması için tüm berberleri deprem bölgelerine davet etti.

“Çok depremzede var, hepsinin berbere ihtiyacı var”

Depremzedeleri tıraş eden Adem Çoban Türkiye’deki berberleri deprem bölgesine gelmeye davet ederek, “Çankırı’dan geldik. Orada toparlandık, Kayseri’deki ekip arkadaşlarımızla koordine olduk. Depremzede kardeşlerimize tıraş ihtiyacını giderelim dedik. Topladığımız yardımlarımızı da getirdik. Akşam da onları dağıtımını yapacağız. Burada o kadar çok depremzede var ki, hepsinin berbere ihtiyacı var. Gerçekten berberlerin gelmesi gerekiyor. Jölemiz var, spreyimiz var. Çocuklarımızı sevindirmek amaçlı” dedi.

Depremzedeler hizmetten memnun

Berberlerin çadır kente geldiğini duyan depremzedeler saç-sakal kesiminin yapıldığı alana gitti.

Saçlarını subay tıraşı şeklinde kestireceğini belirten Ali Yüksek isimli genç, “Sırada bekliyorum. Üstlerden biraz aldıracağım, bir de yanlardan. 3 haftadır buradayım” diye konuştu.

Bir başka depremzede Mehmet Acar ise “Ben yanları kazıtacağım. Biraz uzun sürsün, uzamasın diye. Üstlerin yarısını keseceğim. Çok iyi, Allah razı olsun hepsinden. Özellikle Kocaeli Belediyesinden Allah razı olsun. Bize bir hayli hizmet etti. Biz de Hataylıyız, ilk kurulduğundan beri Kocaeli Belediyesi bizi buraya getirdi” şeklinde konuştu.

Yapılan hizmetten son derece memnun olduğunu dile getiren Kenan Çiftçi de , “20 gündür buradayım ve ikinci tıraşımı oluyorum. Yine bir ekip gelmişti. Allah onlardan razı olsun. Bize en iyi şekilde bakıyorlar” dedi.

Depremzede çocuklara eğitim vermek için Hatay’a geldiğini belirten Biyoloji Öğretmeni Kemal Haznedar da berber koltuğuna oturdu. Haznedar, “Dün Denizli’den buraya geldim. Aslen ben de buralıyım. Kardeşim Denizli’deydi, onun yanına gitmiştim. Eğitim amaçlı geldim. Burada kalan öğrencilere ders vereceğiz. Berberimiz de bir hayli iyi” ifadelerini kullandı.