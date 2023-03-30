Hatay’da "Karabük Konteyner Mahallesi" kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Karabük Valiliğince başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde, Hatay’da "Karabük Konteyner Mahallesi" kurulmaya başlandı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, konteyner mahallesinin Hassa ilçesinde kurulduğunu bildirdi. Açıklamada, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın geçici barınmalarını sağlamak üzere Valiliğimiz koordinasyonunda başlatılan 150 konteynerden oluşan ’Karabük Konteyner Mahallesi’ çalışmalarına başlandı. AFAD koordinasyonunda Hassa ilçesinde konteyner kurulacak alanda altyapı çalışmaları tamamlandı. Konteynerlerin yapım süreci son sürat devam ederken, tamamlanan konteynerler Hassa ilçesinde düzenlenen alana yerleştirilmeye başlandı. Süreç tamamlandığında geçici barınma merkezlerimizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla her türlü imkan sağlanacak. Hassa halkının yanındayız ve dayanışma içinde bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" denildi.