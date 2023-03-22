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Hatay’da jandarma depremzedelere yardım kolisi dağıttı
Hatay’ın Antakya ilçesinde jandarma ekipleri depremzede vatandaşlara yardım kolisi dağıttı.
Haberde İnsan 22.03.2023, 18:28
Hatay’ın Antakya ilçesinde jandarma ekipleri depremzede vatandaşlara yardım kolisi dağıttı.
Ramazan ayı gelmesiyle birlikte deprem bölgesinde özveriyle çalışma yürüten jandarma ekipleri, mahalle ve köylere yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Antakya ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan öncesi depremzede vatandaşlara içerisinde erzak bulunan yardım kolileri dağıttı.