Hatay’da gönüllü vatandaşlar ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin en fazla etkilediği kentlerin başında gelen Hatay’da, umutla çaresizlik bir arada yaşanıyor. Hatay’a gelen gönüllü vatandaşlar, evleri yıkılan ve hasar gören ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremde, Hatay’ın büyük bir kısmı yerle bir oldu. Deprem sonrası evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar; yardım tırlarının getirdiği battaniye, yorgan, gıda ve diğer yardım malzemeleri ile gönüllülerin kendi imkanlarıyla getirdikleri kıyafet, su, gıda, sebze ve belediyelerin mobil ikram araçlarının yardımlarıyla hayata tutunuyor. Çaresizliğin yaşandığı bölgede, kurtarma ve yardım dağıtma çalışmaları devam ediyor.