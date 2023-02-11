Hatay’da evlerin yıkılan aile Konya’da dünyaya gelen bebeklerinin buruk sevincini yaşadı

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan 2 büyük depremin sonrasında Hatay’da evleri yıkılan aile, yakınlarıyla birlikte geldikleri Konya’nın Beyşehir ilçesinde dünyaya gelen bebekleriyle buruk mutluluk yaşadı.

Hatay’ın Hassa ilçesinde öğrenci servisi çalıştıran Yusuf Kartal ile eşi Zeynep Kartal’ın kaldıkları ikamet, yaşanan deprem sonrasında tamamen yıkıldı. Depremzede aile, Zeynep Kartal’ın hamile olması ve doğumunun yaklaşması nedeniyle yakınlarıyla birlikte kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılarak Konya’nın Beyşehir ilçesine geldi. Beyşehir Devlet Hastanesi’ndeki doğum servisinde sezaryenle yapılan doğumda bir erkek çocuğu dünyaya getiren Zeynep Kartal, eşi ve yakınlarıyla beraber 2. çocuklarının sevincini yaşadı.

Beyşehir Kaymakam Vekili ve Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer de aileyi hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve aileye devlet olarak her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını belirtti. Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Saniye Göker ve yönetim kurulu üyeleri de aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletip bir çiçek verdi. Ailenin barınma da dahil bazı ihtiyaçlarını dernek olarak karşılayabileceklerini ifade etti.

İkinci kez baba olan Yusuf Kartal, depreme ikamet ettikleri evlerinde yakalandıklarını belirterek, “Evler yerle bir oldu. Mecbur buraya geldik. Enkaz altında kalmadık ama ev diye bir şey kalmadı” dedi.

Yaşadıkları depremin hemen sonrasında dünyaya gelen 2. çocuklarıyla birlikte buruk bir sevinç içerisinde olduklarını ifade eden Kartal, “Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bir şey söyleyemiyorum. Biz aslında çocuk için geldik Beyşehir’e. Dünyaya gelen çocuğumuz erkek, bir de kız çocuğumuz var. İsmini Hakan Ali koyduk” şeklinde konuştu.

Anne Zeynep Kartal da tarifi olmayan duygular içerisinde olduğunu belirterek, “Ne söyleyeyim, Allah herkese yardım etsin” diyerek buruk bir sevinç içerisinde olduğunu söyledi.

Zeynep Kartal’ın görümcesi Ayşe Keklik ise, depremin ardından 5 aile olarak hep birlikte Beyşehir’e geldiklerini aktararak, “Oradaki durum çok kötü. Yerle bir olmuş köyümüz, yaşanacak gibi değil. Toplasan 10 tane ev ayakta yok, yerle bir, müstakil evler bile yerle bir oldu. Tabii çok üzgünüz. Çünkü kayıplarımız var. Aileden, komşularımızdan, Allah herkesin yardımcısı olsun” diye konuştu.