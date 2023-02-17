Hatay’da enkazdan kurtardığı kuşlarına çadır kentte bakıyor

Hatay’da depremde evi ağır hasar alan Hasan Işık, içeriden kurtardığı muhabbet kuşları ile çadır kente yerleşti. Her gün çadırının önüne çıkan Işık, enkaz altından kurtardığı kuşlarıyla burada vakit geçiriyor.

Hatay’da deprem felaketinin en şiddetli yaşandığı yerlerden olan Antakya ilçesinde yaşayan Hasan Işık (70), depremde ailesi ile birlikte ağır hasar alan evinden dışarı kaçarak kurtuldu. Ağır hasarlı evine girerek çok sevdiği muhabbet kuşlarını kurtaran Işık, çadır kente yerleşti. 7 muhabbet kuşunu kurtaran Hasan Işık, kuşlarıyla birlikte çadırının önünde oturarak zaman geçiriyor.

Kuşlarını çok sevdiğini anlatan Işık, "Çadır kentte yaşamaya devam ediyoruz. Önce evimiz yıkıldı, daha sonra kuşlarımı oradan zorla kurtardım. Daha sonra çadır kente taşındık. Kuşlarımı çadır kente getirdim, onlar da insanoğlu gibi yaşam savaşı veriyor. Bu sebepten, onlara bakmakla mükellef olduk. Depremde dışarı çıktığımızda kuşlarımız ötünce tekrar içeri girip onları çıkardık ve çadır kente getirdik" dedi.