Hatay’da enkazdan çıkarılan Değer çifti Cizre’de toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden H. Kadri ve eşi Şükran Değer, bugün memleketleri Şırnak’ın Cizre ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Antakya ilçesinde ikamet eden H. Kadri Değer, oturdukları binanın çökmesi sonucu eşi Şükran ve Kızı Meryem ile birlikte enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalar sonucu iki gün önce Değer ailesinden Meryem Değer’in cansız bedeni çıkarıldı. Meryem Değer’in cenazesi dün gözyaşları arasında defnedilmişti.

Bina enkazında H. Kadri ve Şükran Değer çiftini kurtarmak için hummalı bir çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, karı kocanın cansız bedenlerini de enkazın altından çıkardı. Yakınları tarafından cenazeleri teslim alınan çift, Şırnak’ın Cizre ilçesi Nuh Nebi Camiinde kılınan cenaze namazına müteakiben binlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle Asri Mezarlığında dualar eşliğinde defnedildi.