Hatay’da enkaz altındaki 7 yaşındaki Mustafa 163 saat sonra kurtarıldı

Hatay’da depremde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarında 163 saat sonra 7 yaşındaki Mustafa isimli çocuğa ulaşılarak canlı olarak kurtarıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Konya Karatay İlçe Belediyesi ekiplerinin bir apartmanın enkazında dünden beri devam eden arama kurtarma çalışmalarında bir çocuğa canlı olarak ulaşıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu 7 yaşındaki Mustafa isimli çocuk bulunduğu yerden kurtarıldı. Ekipler tarafından sağlık görevlilerine teslim edilen çocuk hastaneye sevk edildi.