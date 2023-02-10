Hatay’da enkaz altında vefat eden Turgutlulu esnaf toprağa verildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş ziyareti için gittiği Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde öğretmenevi binasında depreme yakalanan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden esnaf Barış Köybulan memleketi Manisa’nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.

6 Şubat günü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde iş ziyareti için bulunan Turgutlu esnafı Barış Köybulan yıkılan öğretmenevi binasının enkazında kalmıştı. Ailesinin özellikle sosyal medya üzerinden yardım çığlıkları sonrasında depremin üçüncü günü Köybulan’ın ulaşıldı. Turgutlu esnafı Barış Köybulan’ın cenazesi deprem sonrası Almanya’dan Kırıkhan’a giden ağabeyi Cenk Köybulan tarafından Perşembe günü geç saatlerde Turgutlu’ya getirildi. Bugün Turgutlu ilçesi Çakıcı camiinde kılınan cenaze namazına esnaf Köybulan’ın ailesi, yakınları ve çok sayıda esnaf arkadaşı katıldı.

Hatay Kırıkhan’da enkaz altında vefat eden Barış Köybulan, kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu ilçesi mezarlığında toprağa verildi.