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Hatay’da düğüne denk gelen temizlik görevlisi oynaması

Hatay’da temizlik görevlisi bir şahsın, işini yaparken denk geldiği düğünde çalınan davulun ritmine kapılarak elindeki süpürge ile oynaması ilginç görüntüler oluşturdu.

Haberde İnsan 03.07.2021, 12:34
Hatay’da düğüne denk gelen temizlik görevlisi oynaması

Hatay’da temizlik görevlisi bir şahsın, işini yaparken denk geldiği düğünde çalınan davulun ritmine kapılarak elindeki süpürge ile oynaması ilginç görüntüler oluşturdu.

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bir temizlik işçisi, düğüne denk gelinceye çalan davulun ritmine kapılarak, elinde süpürgesiyle bir anda oynamaya başladı. Bir taraftan sokağı süpüren bir taraftan da oynanan temizlik işçisinin bu keyifli anları, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi görürken, gülümseten görüntüler birçok kişi tarafından da paylaşıldı ve binlerce beğeni aldı.
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