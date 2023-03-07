Hatay’da depremzede çocuklar animasyon gösterileri ile moral buldu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde depremzede çocuklar için moral etkinliği gerçekleştirildi. Çadır kentte kalan çocuklar gösterilere eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

Deprem felaketinin vurduğu Hatay’da gönüllü organizasyon ekipleri depremzede çocukları unutmuyor. Aralarında çeşitli meslek sahiplerinin yer aldığı palyaço grubu, Dörtyol ilçesinde deprem felaketi nedeniyle evleri yıkılan ve hasar gören ailelerin barınması için kurulan çadır kentte kalan çocuklara etkinlik düzenledi.

Palyaço ve çeşitli çizgi roman karakterine bürünen organizasyon firması gönüllüleri, depremzede çocuklar ile oyunlar oynadı, illüzyon gösterileri sundu. Gösterilere eşlik eden depremzede çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı.

Organizasyon firmasının sahibi Öykü Bircan, yaşanan deprem felaketinde etkilenen çocuklara yönelik moral ve motivasyon sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Kendisinin de bir depremzede olduğunu söyleyen süper men kostümü giyen Emir Aslan depremin yaşandığı andan itibaren çocuklar için saha olmaya çalıştıklarını belirterek, “onların moral, motivasyon ve enerjilerini yüksek tutmak adına elimizden geldiğince animasyon etkinlikleri ile hayırseverlerimizin göndermiş oldukları çeşitli hediyeler ile onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın her zaman yanında olacağız. Desteklerinden dolayı herkese ve tüm Türkiye’mize teşekkür ediyoruz” dedi.