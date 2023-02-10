Hatay’da depremde vefat eden Uzman Çavuş Cemalettin Öğ İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde Hatay’da vefat eden Jandarma Uzman Çavuş Cemalettin Öğ, Şişli’de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına ailesi ve sevenlerinin yanı sıra pek çok vatandaş katıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonucu Antakya’da çöken bir binada enkaz altında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Cemalettin Öğ’ün cenazesi İstanbul’a getirildi. Jandarma Uzman Çavuş Öğ için Şişli Feriköy’deki Hasan-ı Zeynep Camisi’nde askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine, Öğ’ün ailesi ile yakınlarının yanı sıra, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelleri, Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Jandarma Uzman Çavuş Öğ’ün yakınlarının, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktüğü görüldü. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından Öğ’ün cenazesi Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Birbirlerine sarılmış halde bulunmuşlardı

Dün akşam saatlerinde devam eden arama kurtarma çalışmalarında, Jandarma Uzman Çavuş Cemalettin Öğ, eşi Elif Öğ ve 9 aylık çocukları Ömür Ata Öğ’ün cansız bedenleri enkaz altında kaldıkları yerde birbirlerine sarılmış halde bulunmuştu. Elif Öğ ve Ömür Ata Öğ’ün cenazelerinin memleketleri Çanakkale’de defnedileceği öğrenildi.