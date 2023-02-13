Hatay’da depremde hayatını kaybeden 4 kişilik aile, toprağa verildi

KASTAMONU (İHA) – Hatay’da yaşanan depremde enkazın altında kalarak hayatını kaybeden 4 kişilik aile, memleketleri Kastamonu’ya getirilerek toprağa verildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma faaliyetlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ikamet eden baba Reşit, eşi Şengül ile 4 yaşındaki kızları İremsu ve 6 yaşındaki oğulları Tolgahan Şen, meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında Şen ailesinin cansız bedenlerine ulaşılarak enkazdan çıkartıldı. Ardından Şen ailesinin cenazeleri, Kastamonu’ya getirildi. İlk olarak Kastamonu’nun Tosya ilçesinde baba ocağı Recep Çalık’ın evine getirilen cenazeler, burada yakınları ve dostları tarafından alınan helallik sonrası Bozkurt ilçesine gönderildi. Cenazeler, Bozkurt’un Dursunlar köyüne getirilerek öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazları sonrasında helallik alındı. Alınan helallik sonrası cenazeler, aile kabristanlığına yan yana gözyaşları arasında defnedildi.