Hatay’da depremde hayatını kaybeden 4 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’ın yaşanan depremde enkazın altında kalarak hayatlarını kaybeden 4 kişilik aile, memleketi Kastamonu’ya getirilerek toprağa verildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma faaliyetlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ikamet eden baba Resit, eşi Şengül ile 4 yaşındaki kızları İremsu ve 6 yaşındaki oğulları Tolgahan Şen, meydana gelen depremde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sırasında Şen ailesinin cansız bedenlerine ulaşılarak enkazdan çıkartıldı. Ardından Şen ailesinin cenazeleri, Kastamonu’ya getirildi. İlk olarak Kastamonu’nun Tosya ilçesinde baba ocağı Recep Çalık’ın evine getirilen cenazeler, burada yakınları ve dostları tarafından alınan helallik sonrası Bozkurt ilçesine gönderildi.

Cenazeler, Bozkurt’un Dursunlar köyüne getirilerek öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazları sonrasında helallik alındı. Alınan helallik sonrası cenazeler, yan yana aile kabristanlığına gözyaşları arasında defin edildi.