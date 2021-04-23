Hatay’da bir muhtar zenginden alıp fakire veriyor

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahalle Muhtarı Şakir Varlıbaş, 3 yıldır Ramazan’da zengin ailelerden topladığı yardımları ev ev dolaşarak ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor.

Varlıbaş, yurt dışındaki ve yurt içindeki maddi durumu iyi olan varlıklı Kırıkhanlı ailelere ve iş insanlarına ulaşarak topladıkları erzak ve benzeri yardımları Kırıkhan ilçesindeki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırıyorlar. 3 yıldır sürdürdükleri Ramazan yardımlarını bu yıl da devam ettiren muhtar ve ekibi gittikleri adreslerde sevgiyle karşılanıyorlar.

Varlıbaş yaptığı açıklamada Kırıkhanlı zengin insanların yardımlarını yine Kırıkhanlı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek, Ramazan ayında yaptıkları yardımların 12 ay boyunca sürdüğünü ifade etti. Ramazan aylarında yaklaşık 800 ihtiyaç sahibine Ramazan paketi ulaştırdıklarını belirten Varlıbaş, hayırseverlerin kimlikleri gizli tutulmakla birlikte tüm yardımların muhtarlık sistemine kaydedilerek şeffaf bir şekilde çalışmaların yapıldığını ifade etti.

İyilik hareketini gerçekleştiren muhtar ve mütevelli heyetinin içerisinde yer alan Kırıkhan Ulucami İmamı Abidin Mehmelet ise muhtarın bu iyilik hareketi fikrine sonuna kadar destek olduklarını, ortaya çok güzel bir yardımlaşma çalışmasının çıktığını belirtti.