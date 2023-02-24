Hatay’da asrın felaketini yaşadılar, Mersin’de dünya evine girdiler

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinde Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan ve evleri yıkıldığı için Mersin’e gelen 25 yaşındaki Seda Randa ve 34 yaşındaki Gökhan Bilgiç, Akdeniz ilçesinde hüzünlü nikah töreniyle evlendi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde on binlerce kişi hayatını kaybetti. Hatay’ın Defne ilçesinde yaşayan Seda-Gökhan çifti de depremden etkilendi. Evlerini ve bazı akrabalarını kaybeden çift, yaşanan felaketten 3 gün sonra Mersin’e gelmek zorunda kaldı. Normal şartlarda yaz aylarında evlenmeyi planlayan çift, deprem dolayısıyla hayallerine kavuşamadı. Geldikleri Mersin’de sade bir nikah töreniyle evlenmeye karar veren Seda-Gökhan çifti, Akdeniz Belediyesine müracaat etti. Burada düzenlenen nikah töreniyle dünya evine giren çift, aileleriyle ise görüntülü konuşarak mutluluklarını paylaştı.

"Hem hüzünlü, hem mutluyuz"

Hatay’da küçük kıyameti yaşadıklarını anlatan Gökhan Bilgiç, "Hatay’ın Defne ilçesinde deprem bölgesindeydik. Gelmemek için çok direndik. Ama her yer yıkıldığı için mecburen şehrimizi terk etmek zorunda kaldık. Hem hüzünlü hem mutluyuz. Başka çare kalmadığı için burada nikahımızı kıymak zorunda kalıyoruz şu an. Hayat devam ediyor, tabi hüzünlüyüz ama inşallah daha güzel olacak. Hayat devam ettiği için, mutlu şeyler de arada olmalı diye düşünüyoruz. Akrabalarımız ile teknolojinin faydasını kullanıp, bir arada olmaya çalıştık. Tabi hüzünlüler. Gözyaşları döktüler, bir arada olmayı çok isterdik" dedi.

"Bin yılın felaketini yaşadık"

Çiftin nikahını kıyan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise, "Asrın değil bana göre bin yılın belki de daha uzun süreli bir depreminden bahsediyoruz. Çünkü, dünya tarihinde üst üste 2 deprem olmuş olabilir ama üst üste 4 tane deprem yaşadık. Canlar kaybettik, insanlarımızı kaybettik. İlk günden itibaren Akdeniz Belediyesi olarak, deprem bölgelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Çiftimizin nikahlarını kıyılacağını öğrendiğimde ben tabi ki dedim. Yüz yıllardır biz bu topraklarda barış ve adaleti sağlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız dolayısıyla adalet dağıtmaya ve barış dağıtmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin genç kalabilmesi ve devam edebilmesi için yeni ailelere ve yeni nesillere ihtiyacımız var. O yüzden 2 kardeşimizi kırmadım. Biraz buruğuz, onların da kayıpları var, acıları var. Her ikisine de hayatları boyunca mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.