Hatay’da 8 yaşındaki Ali 87 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay’da Beykoz Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, baygın halde bulunan ve ilk kez bu akşam saatlerinde ses verebilen 8 yaşındaki Ali’yi depremden 87 saat sonra sağ kurtardı.

Beykoz Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremlerin ardından harekete geçti. Kısa sürede Hatay’a ulaşan ekip, arama kurtarma çalışmalarına hızla başladı. Depremin dördüncü gününde enkaz başlarında umutlu bekleyiş sürerken, arama kurtarma ekipleri ise çalışmalarına devam etti.

Beykoz Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri yaşanan deprem felaketinden tam 87 saat sonra Kırıkhan ilçesinde bulunan bir bina enkazından ses gelmesi üzerine hemen çalışmalara başladı. Enkaz altında erkek bir vatandaşın olduğunu belirleyen ekipler baygın halde bulunan Ali isminde 8 yaşındaki bir çocuğu enkaz altından tam 87 saat sonra sağ çıkarmayı başardı. Enkaz altından çıkarılan ve korkulu gözlerle kurtarma ekiplerine bakan Ali isimli küçük çocuğun sağ kurtarılması büyük sevince neden oldu.