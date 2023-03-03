Hatay’da 25 gün sonra bir köpek enkaz altından sağ kurtarıldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde depremin 25. gününde enkaz çalışmalarında ses alan Erzurum AFAD ekibi, bir köpeği sağ çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giden Erzurum AFAD ekipleri, Hatay’da çalışmalarına devam ediyor. Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarından bir sevindirici haber daha geldi. Depremin 25. gününde Erzurum AFAD ekipleri, bir köpeği enkaz altından sağ çıkardı. Enkaz altından çıkan köpeği Erzurum AFAD ekipleri koruma altına aldı.