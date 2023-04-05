Hatay’da 193 esnafa takım çantası verildi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin en çok zara verdiği Hatay’da Kızılay elektrik ve elektronik dükkânı olan ve depremde iş yerleri yıkılan 193 küçük esnafa takım çantası dağıtımı yaptı.

Depremin en çok etkilediği şehirlerin başında gelen Hatay’da yaraların sarılması için sahada her türlü çalışma yapılıyor. Bu çerçevede depremin ilk anından itibaren yemekten, barınmaya bir çok alanda yardıma koşan Türk Kızılayı, küçük esnaf ve zanaatkârı da unutmadı. Kızılay, elektrik ve elektronik üzerine çalışan depremde iş yerleri yıkılan 193 küçük esnafa takım çantası dağıtımı yaptı. Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve Hatay Elektronikçiler Odası Başkanı Adnan Taşçıoğlu tarafından takımları çantaları esnaflara verildi.Elektrikçi, elektronikçi, saatçi, cep telefoncu gibi. Zanaatkarların kullandığı malzemelerin tamamının takım çantalarında yer aldığı ifade edildi. Esnaflar için hayırseverlerin desteği ile iş yerlerinin de yapıldığı kaydedildi.

Depremde herkesin acısının olduğuna dikkat çeken Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “Esnafımız iş yerini kaybetti, Hatay’daki oda başkanlarıyla ,Sanayi ve Ticaret Odası ile birlikte bir çalışma yaptık. Karşımıza ilk etapta elektrikçiler ve elektronik ile ilgili bir proje yaparak bu çerçevede şu anda 193 tane takım çantası hazırladık ”dedi.

Hazırlanan çantaları teslim ettiklerini aktaran Altan,” Böylelikle o kırılmış altın bileziklerini tekrardan kollarına takıyoruz. Esnafımız verilen malzemelerle tekrardan çalışmalarına başlayacaklar. Hayatlarını kazanacaklar. Deprem öncesinde nasıl normal bir hayat yaşıyorlardıysa bu deprem sonrasında üzerinden 2 ay geçtikten sonra tekrardan hayata umutla bakacaklar. Kendi kazançlarını kazanacaklar. Biz bunu diğer şehirlere de, diğer mesleklere de yaygınlaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.