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Hatay depremi İslahiye’de de paniğe neden oldu
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Gaziantep’in İslahiye ilçesinde de paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle kendilerini çıkarı atan vatandaşlar evlerinin sallanmasından dolayı korktuklarını belirtti.
Haberde İnsan 18.12.2022, 22:56
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Gaziantep’in İslahiye ilçesinde de paniğe neden oldu. Deprem nedeniyle kendilerini çıkarı atan vatandaşlar evlerinin sallanmasından dolayı korktuklarını belirtti.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 21.13’te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hatay’ın yanında bulunan çevre illerden de hissedildi. Depremin yaşattığı korku nedeniyle Gaziantep’in İslahiye ilçesinde vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Panikleyen vatandaşlar evlerinin sallandığını belirterek kendilerini dışarıya attıklarını söyledi.