banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
KPSS sonuçları açıklandı
KPSS sonuçları açıklandı
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi
Doçent olmak için 900 TL’lik ‘başvuru ücreti’ şartı getirildi

Hastanede yüz yüze eğitim

Erzurum Şehir Hastanesi tedavi gören öğrenciler bir yandan tedavilerine devam ederken bir yandan da eğitimlerini sürdürüyor.

Haberde İnsan 16.09.2021, 09:21
Hastanede yüz yüze eğitim

Erzurum Şehir Hastanesi tedavi gören öğrenciler bir yandan tedavilerine devam ederken bir yandan da eğitimlerini sürdürüyor.

Erzurum Şehir Hastanesinde yanık tedavi merkezinde tedavi gören Havin Aslan (7) ve Amine Demir (9) hastanenin sınıf öğretmeni Halil Elitok nezaretinde eğitimlerinden geri kalmıyorlar.

Sobada ve elektrik çarpması sonucu yaralanan öğrencilerin hasta yataklarında eğitimlerini veren öğretmen Halil Elitok, “2021-2022 eğitim öğretim yıldönümünde hastanemizde öğrencilerimize eğitim ve öğretimlerini sürdürüyoruz. Çocukların hastalıkları ve pandemi nedeniyle öğrencilerin odalarına giderek bire bir yüz yüze eğitimlerini veriyoruz. Haftalık 10 saatten az olmamak üzere eğitimlerimiz sürüyor. Hasta çocuklarımız hem tedavilerini hem de eğitimlerini aksatmadan sürdürebiliyorlar” diye konuştu.

Öğrenciler ise hasta olmalarına rağmen eğitimlerinden geri kalmadıklarını belirterek, “Burada derslerimizden geri kalmıyoruz. Bizde hem tedavi oluyor hem de derslerimizi yapıyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0