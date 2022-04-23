Hastanede tedavi gören çocuklar, hastane duvarını tuvale dönüştürdü

Kartal’da bir hastanede çocuk servisinde yatan hastalar, lise öğrencileri ile beraber hastane servisinin duvarına resimler çizerek rengarenk hale getirdi.

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sürpriz yapıldı. Çocuklar, lise öğrencileriyle birlikte hastanenin servis duvarlarını boyayarak rengarenk hale getirdi. Liseli öğrencileriyle birlikte boyama yapan çocuklar, servis duvarlarını tuvale dönüştürdü. Çocuklar, boyamanın ardından verilen müzik ziyafetini dinledi.

“Çocuklarımız bizim kıymetlimiz”

Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aysu Türkmen Karaağaç, ”Bugün Kartal Koşuyolu Yüksek Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği olarak ,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir aktivite düzenledik. Çocuklarımıza hem moral hem motivasyon sağlamak amacıyla bunu gerçekleştirdik. Çocuklarımız bizim kıymetlimiz. Onların hem beden hem ruh sağlıklarının iyi olması, zihinsel gelişimlerinin iyi gitmesi çok önemli. O yüzden biz çocuk hekimleri, aileler ile ortak hareket etmeliyiz. Ailelerimiz bu konuda çocuk hekimlerine güvenmeliler. Onları rutin sağlık kontrollerine her zaman getirmeliler” şeklinde konuştu.

“Minik kalplerin daha sağlıklı atması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz”

Karaağaç, ”Pandemi gibi, çocuklarımız için de çok zor olan bir süreç atlattık. Okullarından, arkadaşlarından ayrı kaldılar. Bu da onlarda tabii ki ruh açısından zor bir dönem atlatmalarına neden oldu. Bu anlamda önümüz yaz, açık alan aktivitelerine daha çok önem vermeliler. Çocuklarıyla yüzme olsun, piknik aktiviteleri olsun onların moralini arttıracak aktivitelerde bulunmalarını kesinlikle öneriyorum. Burada biz daha çok kalp hastası çocuklarla çalışıyoruz ve minik kalplerin daha sağlıklı atması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Çocukların savaşlarda ölmediği, açlıkla sınanmadığı, onların her zaman mutlu ve huzurlu olduğu bir dünya diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” dedi.