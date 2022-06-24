Hastane yolunda ambulansta ikiz bebek dünyaya getirdi

Adana’nın Karataş ilçesinde sancısı tutan bir kadın hastaneye götürülürken ambulansta ikiz bebek dünyaya getirdi.

Alınan bilgiye göre, Kapı Mahallesinde oturan ve ismi açıklanmayan hamile kadın, Adana Marsa Kadın ve Çocuk Hastanesine götürüldüğü sırada ambulansta doğum yaptı.

Doğumu gerçekleştiren 112 Acil Servis ekibinden paramadik Levent Erol ve Hakan Onmaz, ambulansta dünyaya gelen biri erkek bir kız ikiz bebeğin kendilerine güzel bir moral olduğunu belirterek, "Güzel bir duygu sonuçta bu bizim yaptığımız ilk doğum değil ama ekipçe çok başarılı bir doğum eylemi gerçekleştirdik. Burada bütün arkadaşlarımız zaten bunu yapıyor. Güzeldi bizim için heyecanlı ve hiç bir zaman unutulmayacak bir andı" dediler.