Hastane odasını sinema salonuna çevirdiler

Kayseri Şehir Hastanesi’nde doktorların eğitim verdiği oda, depremzede çocuklara moral vermek için sinema salonuna çevrildi. Gün içerisinde farklı filmler izleyen çocuklar, burada moral buluyor.

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kayseri Şehir Hastanesi yaralılar için umut oldu. Hastane görevlileri de Çocuk Ortopedi Kliniği’nde tedavi gören çocukların moral bulması için güzel bir işe imza attı. Poliklinikte bulunan toplantı ve eğitim salonu, depremzede çocuklar için sinema salonuna çevrildi. Gün içerisinde farklı farklı filmler izleyen çocuklar, moral buluyor.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinden gelen ve oğlu Kayseri Şehir Hastanesine tedavi gören depremzede Durdu Gül, deprem anında yaşadıklarını anlatarak, “Depremin olduğu günün akşamında oğlumu buraya sevk ettiler. Cenazeleri defnettikten sonra tekrardan buraya oğlumun yanına geldim. Gece saatlerinde Afşin’de bir deprem oldu ve hissettik. Binada en üst katta oturuyorduk. Deprem başlayınca çocukları ve eşimi yatak odasında bir ara vardı, oraya yerleştirdim ve üzerlerine kapandım. Depremin geçmesini bekledim. Daha sonra dışarı kaçtık ve bir sallantı daha oldu. Kar yağıyordu ve hava soğuktu. Sabah 7.30’a kadar dışarı da bekledik. Millet üşüdüğü için “yapacak bir şey yok” diyerek yeniden içeri girdiler. Evi ısıtınca bize bir uyku isteği geldi ve uyuduk ve 12 gibi kalktık. Aracın benzini bittiği için benzin almam gerekiyordu. Eşime ’ben benzin almaya gidiyorum’ dedim. O da bana ’Gitme, ben korkuyorum’ dedi. Tekrar böyle bir şey olursa sığınabilmek için araca benzin almak zorundaydım. Tam arabaya bindiğim de sanki kıyamet koptu. Toprak gözümün önünde inip inip kalkıyordu. Kendimi arabadan aşağıya zor attım. Arkamı döndüğümde bina gözümün önünde aşağı çöktü ve 3 tane ciğerim orada kaldı” dedi.

Çocuğun hastanede güzel vakit geçirdiğini kaydeden Gül, “Allah burada çalışanların hepsinden razı olsun. Hiç kimsenin eksikliğini aratmıyorlar. Devletimizden Allah razı olsun. Her şeyimizle ilgileniyorum. Daha ne isteriz ki. Allah devletimize zeval vermesin. Çocuğumda burada eğlenceli vakit geçiriyor. Burada boyama kitapları veriyorlar” ifadelerini kullandı.