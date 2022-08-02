Hastalıkta sağlıkta “Güneş”i oldu

İzmir’de bir inşaat şirketinde asistan olan Güneş Özkaya ile işletmeci İlker Çamur, 3 yıl önce tatilde tanıştı. İkisi de seyahat etmeyi ve çadır kampı yapmayı çok seven ikilinin arkadaşlıkları ilerledi ve çift gelecek planları yapmaya başladı. Ancak ikilinin hayalleri bir sağlık kontrolünden sonra değişti. 9 Haziran doğumlu Özkaya, geçen yıl kendisine doğum günü hediyesi olarak check-up paketi satın aldı ve Çamur’un da check-up yaptırması için ısrarcı oldu. Nitekim çift birlikte sağlık kontrolünden geçti ama herhangi bir yakınması olmayan İlker Çamur’un kan değerleri kötü çıktı. Gittikleri özel tıp merkezindeki doktor, kan kanseri şüphesiyle Çamur’u hematoloğa yönlendirdi. İki ayrı özel hastanede tedavi gören Çamur, geçen eylülde Ege Üniversitesi Hastanesine (EÜ) başvurdu. Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Fahri Şahin tarafından tedaviye alınan Çamur, yapılan tetkikler neticesinde kan kanseri ve 4. evre lenfoma olduğunu öğrendi. Kemoterapiye başlanan Çamur, aralık ayında Covid-19’a da yakalandı. Bir yandan kanser tedavisi devam eden İlker Çamur, bu zorlu süreçte elini hiç bırakmayan sevgilisi Güneş Özkaya ile de hastanede odasında nişanlandı. 57 gün boyunca Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi olan Çamur ve nişanlısı Özkaya, bu kez de kemik iliği kök hücre nakli için uygun verici haberini beklemeye koyuldu. Donörü olmayan Çamur’a TÜRKÖK’ten uygun verici bulundu. Bunun üzerine Çamur, nakil için 26 Temmuz’da İzmir Kent Hastanesine nakledildi. Hayata sıkı sıkı tutunan Çamur, kemik iliği kök hücre nakli süreci başlamadan bir gün önce İzmir Kent Hastanesinde bulunan konferans salonunda “Güneşim” dediği sevgilisi Güneş Özkaya ile dünya evine girdi. Çift, hastane odasında gelinlik ve damatlık giyerek yakınlarının katılımıyla hastalıkta sağlıkta bir ömür mutluluğa imza attı. Çiftin nikah şahitleri ise İzmir Kent Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İfran ve Prof. Dr. Fahri Şahin oldu. Çift ve yakınları, nikah merasiminde gözyaşlarını tutamadı.

“Elimi bırakmış olsaydı çabuk pes edebilirdim”

Hastalık sürecini sevdikleri ile birlikte atlatmaya çalıştığını belirten İlker Çamur, “Eşim, benim güneşim oldu. O benim elimi hiç bırakmadı. Elimi bırakmış olsaydı çabuk pes edebilirdim. Ben check-up yaptırmak istemiyordum. Onun yoğun ısrarlarıyla yaptırdım. Sonuçlar geldiğinde kanserden şüphelendiler ve ardından da kanser olduğum anlaşıldı. Hastaneden dışarıya çıkma durumum olmadığı için hastanede nikah kıyıyoruz. Tamamen iyileştikten sonra sahil kasabasında bir köy evine yerleşmeyi, daha doğal koşullarda yaşamayı hayal ediyoruz” dedi.

Teyzesi sürpriz yapıp kız istedi

İlker Çamur’a kanser teşhisi konulması sürecini anlatan Güneş Özkaya da “İlker’e kanser teşhisi konulmadan önce de zaten evlenmeyi planlıyorduk ve 1 Mayıs 2021’i kız isteme günü olarak belirlemiştik. Bütün hazırlıklar yapılmıştı. İlker’in hastaneye yatışı acil olarak yapıldığı için kız isteme merasimini de hastanede yaptık. Teyzesi, annem ve babamdan beni İlker’e istedi. İlker’in bu olaydan haberi bile yoktu. Teyzesinin ziyaretine geleceğini sanıyordu. İlker’in nakil süreci başlamadan bir gün önce de nikahımızı kıyıyoruz. Burada da annemin çabası büyük. İlker dışarı çıkamadığı için nikah işlemleri için annem uğraştı. Nakil süreci çok zorlu bir süreç. Bir gün önce evlenmemiz bizi motive edecek. İlker’den evlilik hediyesi olarak 6 tavuk 1 de horoz istiyorum. Biz gezgin bir çiftiz. Gezmediğimiz yerleri gezerek ardından sakin bir hayata geçiş yapacağız” ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarını tutamadılar

Güneş Özkaya, nikah merasimi sonrasında gözyaşlarını tutamayarak “Cümleleri ağlamadan nasıl seçeceğimi bilmiyorum. Bu savaşta bizimle beraber yer aldığınız için teşekkür ediyoruz. Yarından sonraki süreç bizim için çok zorlu olacak. Bunu da atlatacağımıza inanıyoruz. Bu nikah bize sürpriz oldu. Annemizin sayesinde bugün burada evleniyoruz. Başvurumuzu bile nikah masasında yaptık. Herkes bizim yanımızda oldu. Doktorlarımız da bizim elimizi hiç bırakmadı” derken, Çamur ise “Bu zorlu süreçte Güneş’im kanatsız meleğim oldu. Onun hakkını ödeyemem. Hocalarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bize büyük bir özveri ile yardımcı oluyorlar. Nikah organizasyonunda büyük emeği geçen anneme teşekkür ediyorum. Hastane sürecinde nikah işlemlerimizi yapmak için dışarı çıkamazdık. Nikah başvurumuz bile şimdi alındı. Yıldız Anne’mizin burada emeği büyük” sözlerine yer verdi. Çift, bu güzel organizasyon için İzmir Kent Hastanesi Ailesi’ne teşekkür etti.

Donörler hayat birleştiriyor

İlker Çamur’un doktoru İzmir Kent Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İfran, “Çiftimize mutluluklar diliyorum. Burada nikah kıyılması bizim için de değişik oldu. Nakil, önümüzdeki hafta yapılacak ama hazırlığımız yarından itibaren başlıyor. İlker’i yarından itibaren yoğun bir kemoterapi süreci bekliyor. Zorlu bir süreç ama hep beraber altından kalkacağımızı düşünüyoruz. Bu tip hastalıklarda en büyük dayanağımız, kök hücre naklidir. Kardeş verici bulamadığımız zamanlarda çok sayıda vericisi olan TÜRKÖK bankamız var. Verici sayısı arttıkça daha çok hastaya verici bulma şansımız oluyor. Biz de hücrelerimizi oradan bulduk. Akraba dışı gönüllü vericiden başarıyla nakil gerçekleştirmeyi umuyoruz. Sağlıklı her vatandaşın tanımadığı bir insana hayat ışığı olması için verici olmasını öneriyorum. Bunun için Kızılay’da sadece bir kan alınıyor. Uygun verici bulunduğunda kişi ile iletişime geçiliyor. Verici olan kişiye hiçbir zararı olmadığı gibi bir hayat kurtarmasına da vesile oluyoruz” diyerek donör olma süreci hakkında bilgi verdi.