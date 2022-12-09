Hastalıklardan korunmak isteyenlerin gözdesi ıhlamur oldu

Türkiye’nin en soğuk illerinden biri olan Bolu’da, hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar aktarların yolunu tutuyor. Vatandaşlar en çok ilgiyi ise kilosu 500 liraya kadar çıkan ıhlamura gösteriyor.

’Soğuk’ denince akla ilk gelen şehirlerden biri olan Bolu’da aktar hareketliliği başladı. Havaların soğumasıyla hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen vatandaşlar çareyi şifalı bitkilerde arıyor. İlaç yerine şifalı bitkiler kullanmayı tercih eden vatandaşlar en çok ilgiyi de ıhlamura gösteriyor. Kilosu 400 liradan başlayıp 500 liraya kadar çıkan ıhlamur, son günlerin sıkça tercih edilen ürünü oldu.

"En çok tercih edilen ürün ıhlamur"

Bolu’da aktar dükkanı işleten İsmail Özcan, "Pandemi sonrasında öksürük ve gribal enfeksiyon hastalıkları çokça görülmeye başlandı. Bu hastalıklardan korunmak isteyen müşterilerimiz de ıhlamur, zencefil ve zerdeçal alıyor. İnsanların en çok tercih ettiği aktar ürünü ıhlamur. Herkes kendi bütçesine göre alıyor. Soğuk havalar müşteri yoğunluğunu etkiliyor. Televizyonlarda doktorların söylediğine göre vatandaşlar aktarlardan ne alacağına karar veriyor. Alternatif tıp olarak da aktarlara geliyorlar" dedi.