Hasta çocuğu çöp aracıyla hastaneye yetiştiren temizlik işçisi ödüllendirildi

Şanlıurfa’da havale geçiren çocuğu çöp aracıyla hastaneye yetiştiren temizlik işçisi ödüllendirildi.

Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi beraberinde Rahmet Derneği temsilcisi Mehmet Doğan’la birlikte, geçtiğimiz günlerde temizlik aracıyla Türkan bebeği hastaneye yetiştiren, temizlik personeli Eyüp Yıldız’ı ziyaret etti.

Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mustafa Aslan, Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla, geçtiğimiz günlerde temizlik aracıyla Türkan bebeği hastaneye yetiştiren temizlik personeli Eyüp Yıldız’ı ziyaret etti. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde çöp aracı şoförü olan Eyüp Yıldız, rutin çalışma esnasında bir annenin kucağında havale geçiren kızıyla sokağa fırladığını gördü. Ambulansı beklemeyen ve anneyi Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine yetiştiren kahraman personel büyük takdir toplamıştı. Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi, Şanlıurfa Rahmet Derneği ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleriyle temizlik personeli Eyüp Yıldız’ı evinde ziyaret edip, Rahmet Derneği aracılığıyla oğluna bisiklet ve kendisine de ikramiye verdi.

Başkan Mehmet Kuş’un talimatlarıyla temizlik personelini ziyaret ettiklerini belirten Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi, "Allah kendisinden razı olsun. Bizim tüm personelimiz duyarlıdır. Örnek davranışından dolayı kendilerini kutlarız” dedi.

Şanlıurfa Rahmet Derneği Temsilcisi Mehmet Doğan da, temizlik personeline duyarlılığı ve örnek davranışından dolayı tebrik etti.