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Hasta adamı gidip gelip dövdü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Levent Yapar, aracı ile eşini almaya giderken 24 yaşındaki bir genç tarafından darp edildi. Bir süre önce felç geçirdiği öğrenilen Yapar’ı darp ettikten sonra bölgeden ayrılan genç, birkaç dakika sonra olay yerine gelerek Levent Yapar’ı yine darp etti.

Haberde İnsan 14.03.2022, 14:37
Hasta adamı gidip gelip dövdü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Levent Yapar, aracı ile eşini almaya giderken 24 yaşındaki bir genç tarafından darp edildi. Bir süre önce felç geçirdiği öğrenilen Yapar’ı darp ettikten sonra bölgeden ayrılan genç, birkaç dakika sonra olay yerine gelerek Levent Yapar’ı yine darp etti.

İlçede yaşamını sürdüren 58 yaşındaki Levent Yapar, önceki gün eşini almak üzere Yalıkavak’a doğru yola çıktı. Evinin bulunduğu ara sokaktan Bodrum - Yalıkavak yoluna çıkan Yapar’ın önü, bir süre sonra bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen ve bir kolunda alçı olduğu öğrenilen S.A. adlı 24 yaşındaki şahıs, Yapar’ı yola kontrolsüz çıktığı gerekçesiyle darp etmeye başladı.

Çevredekiler araya girdi

Bir süre önce felç geçiren adam, kendisini döven gence felçli olduğunu ve kendisine vurmaması gerektiğini söyledi ama genç, adamı darp etmeye devam etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırgan S.A. bölgeden uzaklaştırıldı. Otomobiline binen S.A. bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar da Levent Yapar’ın yol ortasındaki arabasını kenara çekti. Kimi vatandaşlar da adama su verdi. Telefonla Acil Çağrı Merkezi’nin arayan Yapar, durumu ihbar etti.

Birkaç dakika sonra gelip yine dövdü

Olaydan birkaç dakika sonra süratli bir şekilde olay yerine gelen saldırgan genç, aracını trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek, sağ şeridin yarısını işgal edecek şekilde park ettikten sonra otomobilden indi. Yolun karşısına geçen genç, Levent Yapar’ı yeniden darp etmeye başladı. Araya yine bölgedeki vatandaşlar girdi, saldırgan genç arkadaşı tarafından araca bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Hastaneye giderek darp raporu alan Levent Yapar, şahıstan şikayetçi oldu.

Yapar, yaptığı açıklamada kendisine saldıran şahsı tanımadığını söyleyerek şöyle konuştu:

“Araç arkadan gelip önümü kesti, kolu alçılı bir delikanlı indi. Ana avrat söverek üzerime geldi. Ben onu ilk gördüğümde elimle ‘ne oldu’ şeklinde işaret yaptım. O üzerime gelirken ben konuşmak için dışarı çıkmaya çalıştım. Ben daha çıkmadan ayağıyla kapıya vurdu, benim ayağım kapının arasına sıkıştı. Sonra itip dışarı çıktım. Ana avrat söverek beni dövmeye başladı. ‘Yalvarıyorum, hastayım vurma’ dedikçe o vurdu.”

“Dayanamayıp ben de küfrettim”

Genç kendisini darp ederken dayanamayıp kendisinin de saldırgan gence küfür ettiğini söyleyen Levent Yapar, “Sonra arkadan bir ciple arkadaşları geldi ve bunu tuttular. Arkadaşları ‘Amca kusura bakma, bu sinirli hasta adam. Biz zararın neyse çekeriz, kapatalım bu olayı’ dediler. Ben de ‘Ben dayak yediğimle mi kalacağım, her önüne gelen yolda insan mı dövecek’ dedim. O esnada tansiyonum yükseldi, elim ayağım titremeye başladı. Bu genci arabaya bindirip gönderdiler” dedi.

“Ben yediğim dayakla mı kalacağım?”

Şahsın birkaç dakika sonra yine olay yerine gelip kendisine saldırdığını ifade eden Yapar, sözlerini şöyle noktaladı:

“Yine gelip beni dövmeye başladı. Çevreden gelenler oldu. Oradan gelen biri bunu götürüp aracına bindirip götürdü. Bunun cipten inen arkadaşı bana yine ‘Üsteleme, bunlar zarar ziyanın neyse karşılar’ dedi. Ben de ‘Ben burada 2 posta dayak yedim, neden dövüldüğümü bilmiyorum. Tanımıyorum, hasmım değil, herhangi bir olayımız yok. Hiç tanımıyorum, ben bu dayağı ne için yedim’ dedim. Şikayetçi oldum, darp raporu aldım. Ben yediğim dayakla mı kalacağım. Hakkımızı nerede arayacağız?”

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