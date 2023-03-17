Hassa’da kurulacak konteyner kent için çalışmalar hızla sürüyor

Hatay’ın Hassa ilçesinde 4 farklı noktaya kurulması planlanan geçici barınma merkezleri için konteynerler gelirken, alt yapı çalışmaları da hızla devam ediyor.

Depremin vurduğu Hatay’ın Hassa ilçesinde AFAD koordinesinde ekiplerinin konteyner kent çalışmaları hızla devam ediyor. İlçede 4 farklı noktada yapılması planlanan konteyner kentin alt yapı çalışmaları sürerken, 880 adet konteyner de geldi. Ardıçlı ve Gülket Mahallesi arasında kurulan geçici barınma merkezi için getirilen konteynerlerin kısa sürede yerlerine konulmaya başlanacağı belirtildi.

Konteynerlerin geldiğini belirten vatandaşlardan Ahmet Demirci, “Bu konteynerler depremde evleri yıkılan, evleri ağır hasar alan vatandaşlarımız için getirildi. Şuan altyapı çalışması yapılıyor. Ardından yerleştirilerek evi yıkılan vatandaşlarımıza tahsis edilecek” dedi.