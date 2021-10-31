Haşim Bayram kimdir?

1989 yılından itibaren Kombassan kuruluşunu başlattı.

KOMBASSAN NASIL KURULDU?

Aslında kimya öğretmeni olan ve özellikle Türk vatandaşların dünya ekonomisindeki yerini iyi bilen girişimcilerin belki de ilki olan Haşim Bayram, 1988 yılında ilk olarak çevresindeki gurbetçilerin ellerinde tuttukları ve buzdolaplarında etlerin arasında saklamak zorunda kaldığı, Türkiye’nin ekonomik buhranlar döneminde adeta güneş gibi doğmuştu.

Sürekli yeni yatırımlar yapan ve önüne çeşitli zorluklar çıkarılan Haşim Bayram’ın önü bir de kendisinden sonra kurulan 150 civarında paravan holdingle daha da zora girdi.