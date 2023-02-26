- Hasar tespit komisyonu çalışıyor

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş Milli İrade Meydanında Maliye Bakanlığı tarafından kurulan stantta, depremde ev, iş yeri ve araçlarında zarar gören vatandaşların başvurularını alıyor.

Kentte yıkılmayan Ağrı hasarlı binalarda bulunan eşyalar ile araçlarında zarar gören vatandaşlar standa gelerek başvuruda bulunuyor.

Alanda başvuru yapan Neşe Yıldızhan, “İş yerlerimizdeki zarar için oluşturulan çadırlarda başvuruları buluştuk. Kendilerine hasar kayıtlarımızı yaptık hükümet ve desteklerin desteklerini görmek istiyoruz. Başvurumuzu yaptık” dedi.

Mehmet Fiskeci ise, “Evimiz az hasarlı bugün yarın evime geçeceğiz. Ama iş yerim ağır hasarlı ve yağmalandı. 20 gün önce taşınmıştım ve gününü göremeden oturamadan ama canımız sağ. Başvurumuzu yaptık emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

(HLL-